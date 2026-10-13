"세상에서 가장 귀여운 축제"…사방 메운 '코기'들

야외 축제의 계절, 가을!



세상에서 가장 귀여운 축제 현장이 포착됐습니다.



보기만 해도 웃음이 절로 나는 주인공들, 함께 만나보시죠.



짧은 다리와 통통한 엉덩이.



꼭 복사해서 붙여넣기라도 한 듯 귀여운 웰시코기들이 사방을 가득 메웠습니다.



일본 후지산 기슭에서 열린 이색 축제 현장인데요.



2018년 처음 시작한 이 축제는 코기와 보호자들이 교류하고 특별한 추억을 만들 수 있도록 마련됐습니다.



지난해 가을에는 코기 960여 마리와 보호자 약 2천 명이 참가할 정도로 큰 인기를 끌고 있는데요.



서로 인사를 나누고 주인과 함께 사진도 찍는 코기들!



달리기와 다양한 놀이까지 즐기며 축제장을 귀여움으로 가득 채웠습니다.



행사 수익 일부는 동물 보호 등 자선활동에도 활용된다고 하네요.



(화면출처 : X @tgawta423, @noel_by, @Gelatandesu, 유튜브 @qoo_qi)