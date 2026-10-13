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"사주 1만 원" 보고 들어갔다가…손님 화들짝 놀란 이유

이강 기자
작성 2026.10.13 07:53 조회수
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사주나 타로 보는 거 좋아하는 분들 있으시죠.

1만 원, 2만 원 이렇게 적힌 걸 보고 들어갔다가 예상보다 많은 금액이 부과돼서 놀라는 사례가 이어지고 있습니다.

사주, 타로 이런 것들을 '운명 감정 서비스'라고 합니다.

입간판에는 저렴한 가격을 내걸어놓곤, 실제론 질문이 많았다, 서비스가 달랐다 등 추가 비용을 붙여서 깜짝 놀라는 소비자들이 늘고 있습니다.

실제 2021년에는 운명 감정 서비스 관련 한국소비자원의 피해 구제 신청이 하나도 없었거든요.

그런데 22년에는 7건, 23년에는 18건으로 늘었습니다.

24년에는 6건으로 좀 감소했지만, 지난해에는 다시 20건까지 증가했습니다.

그러니까 어떤 서비스가 제공되는지, 상담 과정에서 어떤 항목이 추가되는지, 또 최종적으로 비용은 얼마인지, 아무래도 상담하기 전부터 미리 알기가 좀 어렵다는 특성이 있죠.

상담 시작하기 전에 최종 얼마쯤인지 가늠할 수 있는 조치가 필요하지 않을까 싶습니다.
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