'우리들의 발라드2' 문근영, 김수아에 "오늘 하루는 어땠니, 이야기 해줄래? 묻고 싶은 무대"

12일 방송된 SBS '우리들의 발라드 시즌2'(이하 '우리들의 발라드2')에서는 청소년 쉼터에서 꿈을 키운 19세 김수아가 등장했다.
이날 자우림의 '오버 더 레인보우'을 선곡해 무대를 선보인 김수아의 무대에 곳곳에서 눈물을 흘렸다.
어려운 형편 때문에 아버지와 떨어져서 청소년 쉼터에서 생활하고 있다는 김수아는 노래를 부르며 어떤 생각을 했냐는 질문에 "옛날 생각도 좀 하고요, 하늘에 떠 있는 구름 모양, 쉼터 친구들도 생각하면서 노래했다"라고 했다.
이에 차태현은 "사실 노래를 하기 전에 수아가 이야기할 때 뚝딱거리고 의기소침하기도 해서 걱정을 했다. 그런데 첫 소절에 완전히 다른 모습 보여줘서 너무 고맙다"라고 했다.
그러면서 그는 "수아에게 음악은 제일 좋은 친구였구나 생각이 들었다. 앞으로는 의기소침하지 말고 더 자신 있게 노래를 들려주면 좋겠다"라고 했다.
그리고 정재형은 "음악은 나의 이야기를 누군가에게 들려주는 것인데 그 용기도 대단하고 나의 이야기를, 어려운 이야기일 수 있는데 해줘서 고맙다"라며 "꿈을 위해서 한 발자국씩 내딛는 걸 보는 게 어른으로서 고맙고 기특하고 대견하다"라고 김수아의 꿈을 응원했다.
문근영은 "무대를 보는 내내 수아야 오늘 하루는 어땠니? 이야기해 줄래? 하고 묻고 싶은 마음이 컸다. 다음 무대도 기대하겠다"라고 진심을 전했다.
(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
댓글