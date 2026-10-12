IMF 총재 "AI 생산성, 한중일 고령화 따른 노동력 감소 상쇄"

▲ 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재

크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재는 12일(현지시간) 인공지능(AI) 도입에 따른 생산성 향상이 한국과 중국, 일본 등 아시아 주요국의 급격한 고령화로 인한 노동력 감소 효과를 대거 상쇄할 수 있을 것으로 전망했습니다.게오르기에바 총재는 이날 태국 방콕에서 열린 IMF·세계은행(WB) 연차총회에서 아시아 경제와 관련한 보고서 출간 기념회를 통해 이같이 밝혔습니다.그는 먼저 현재 아시아가 직면한 3대 대전환 요소로 '인구 구조 변화', '경제 통합', 'AI 중심의 기술 혁신'을 꼽았습니다.그러면서 "고령화가 심화하는 아시아 선진국들은 AI를 통해 생산성 증대를 성공적으로 이뤄낼 경우 인구 절벽으로 인한 경제적 압박을 충분히 상쇄할 수 있을 것"이라고 말했습니다.이날 IMF가 발표한 보고서에 따르면 한국과 중국, 일본은 현재부터 2050년까지 생산 연령 인구의 약 25%를 잃을 것으로 추산됐습니다.하지만 AI 기술을 활용한 업무 효율성 제고와 생산성 향상은 이 같은 인구 손실에 따른 충격을 흡수할 수 있을 것으로 분석됐습니다.다만 IMF는 AI 도입 과정에서 아시아 국가 간 경제 격차가 더 벌어질 수 있다고 경고하며 정책 당국의 균형 잡힌 대응을 주문했습니다.크리슈나 스리니바산 IMF 아시아태평양 국장은 "핵심은 AI가 근로자의 역량을 강화하는 방향으로 쓰이느냐, 아니면 일자리를 단순히 대체하느냐에 달려 있다"며 "선진국은 AI의 혜택을 누릴 기반이 갖춰졌지만 신흥국은 이점을 챙길 역량이 부족한 실정"이라고 지적했습니다.게오르기에바 총재는 또 AI 인프라에 대한 대대적인 투자가 올해 세계 경제 성장률을 3% 수준으로 견인하는 핵심 동력이 되고 있으며, 하드웨어를 공급하는 아시아 주요국들이 그 수혜를 입고 있다고 말했습니다.게오르기예바 총재는 "AI 투자 급증이 강력한 수요·투자 충격을 일으키고 있다"며 "AI 투자가 아시아 선진국에는 0.5∼1.0%포인트, 아시아 신흥국에는 0.2∼0.8%포인트의 성장률 제고 효과를 내고 있다"고 평가했습니다.그러면서 "(이란 전쟁, 우크라이나 전쟁 등에 따른) 에너지 공급 충격으로 세계 경제가 하방 압력을 받는 상황에서도 글로벌 성장률이 3%대를 유지할 수 있는 것은 AI 분야 덕분"이라며 "AI는 좋든 싫든 이미 우리 곁에 와 있다"고 강조했습니다.경제협력개발기구(OECD)는 지난달 한국의 올해 경제 성장률이 3.7%에 이를 것이라며 전망치를 3개월 만에 1.1%포인트 높인 바 있습니다.당시 OECD는 AI 확산이 투자·생산 측면에서 세계 경제에 추가적인 상방 요인으로 작용할 수 있을 것으로 내다봤습니다.IMF는 지난 7월 한국의 올해 실질 국내총생산(GDP) 증가율을 2.6%로 수정 전망한 바 있습니다.이는 지난 4월의 1.9%에 비해 석 달 새 0.7%포인트 높여 잡은 것입니다.IMF가 당시 발표한 올해 세계 경제 성장률 전망치는 3.0%이었습니다.IMF는 오는 13일 한국 등 각국과 세계의 수정 경제 전망을 발표할 예정입니다.게오르기에바 총재는 AI를 "천천히 다가오는 쓰나미"에 비유하며 AI가 일자리와 성장, 교육, 세수에 막대한 영향을 미칠 것으로 전망했습니다.IMF는 장기적으로 전 세계 일자리의 40%가 AI로 인해 업무 능력이 보완되거나 직무 수준이 낮아지거나 아예 사라질 수 있는 것으로 추산한다고 게오르기에바 총재는 설명했습니다.미국 노동시장의 경우 이미 일자리의 10%가 AI 기술을 요구하고 있으며, 반복 업무는 줄어드는 반면에 건설·데이터센터 분야의 저임금 일자리는 오히려 늘어나는 양극화 현상이 나타나고 있는 것으로 파악됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)