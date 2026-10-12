올해 노벨경제학상에 로버트 홀·마이클 우드퍼드

▲ 올해의 노벨경제학상 수상자

올해 노벨 경제학상 수상자로 거시경제 안정화 연구에 기여한 공로로 로버트 홀(83) 미국 스탠퍼드대 교수와 마이클 우드퍼드(71) 미국 컬럼비아대 교수가 선정됐습니다.이들의 연구를 바탕으로 등장한 새 케인즈주의 모형은 안정화 정책이 경기 변동에 미치는 영향을 설명하고 정량화할 수 있게 해줬다고 스웨덴 왕립과학원은 평가했습니다.왕립과학원은 각국 중앙은행, 재무부가 이들의 모형을 정책 입안에 활용하고 있다고 설명했습니다.노벨 경제학상은 경제학 발전에 큰 업적을 남긴 사람에게 수여하는 상입니다.1969년 초대 수상자인 랑나르 프리슈(노르웨이)·얀 틴베르헌(네덜란드)을 시작으로 올해까지 58차례에 걸쳐 총 101명이 상을 받았습니다.노벨 경제학상의 공식 명칭은 '알프레드 노벨 기념 스웨덴 중앙은행 경제학상'으로, 스웨덴 중앙은행이 1968년 창립 300주년을 맞아 제정했으며, 스웨덴 왕립과학원이 기존 노벨상과 같은 원칙을 적용해 상을 수여합니다.다만, 알프레드 노벨의 유언에 따라 제정된 5개 시상 분야가 아니다 보니 상의 명칭과 권위를 둘러싼 논란도 존재합니다.(사진=스웨덴 왕립과학원 제공, 연합뉴스)