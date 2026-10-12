뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

2년 연속 '텐-텐' 쏜 이동경…"텐동 쏘고, MVP까지"

홍석준 기자
작성 2026.10.12 21:11 조회수
PIP 닫기
<앵커>

K리그에서 2년 연속 두 자릿수 골과 도움을 올리며 새 역사를 쓴 울산 이동경이 요리사로 변신했습니다. '텐-텐'의 사나이답게 팬들에게 튀김 덮밥 '텐동'을 대접했습니다.

홍석준 기자가 직접 맛보고 왔습니다.

<기자>

유니폼 대신 앞치마를 두른 이동경이 펄펄 끓는 기름 속에서 노릇노릇한 튀김을 건집니다.

정성스럽게 그릇에 담아 직접 나르기까지 합니다.

[이동경/울산 미드필더 : 안쪽부터 드릴게요! 맛있게 드세요!]

이동경은 지난달 K리그 역대 두 번째이자, 국내 선수 최초로 2년 연속 10골에 도움 10개 이상 올리는 이른바 '텐-텐'을 달성하며 '텐동경'이라는 별명 값을 톡톡히 했는데,

이를 기념해 튀김 덮밥 '텐동'을 팬 100명에게 대접한 겁니다.

[김은찬/이동경 10-10 달성 경기 시축 : 아침도 안 먹고 왔어요. 진짜 맛있어요!]

[홍석준 기자 : 제가 시식을 한 번 해보겠습니다. 간도 잘 배있고, 살이 아주 통통해서 아주 잘 튀겨졌습니다.]

색다른 노력으로 팬심을 사로잡은 이동경은 2년 연속 MVP 수상도 자신하고 있습니다.

[이동경/울산 미드필더 : 이렇게 특별한 기록을 또 음식으로 담을 수 있어서 굉장히 감사드리고 기쁜 것 같습니다. (MVP 경쟁도) 올해는 개인적으로 더 자신 있는 상황인 것 같습니다.]

대표팀에서 활약도 점점 날카로워지고 있는 이동경은 태극전사들이 지금의 내홍을 딛고 다시 뭉치는 데 힘을 쏟겠다고 다짐했습니다.

[이동경/울산 미드필더 : 좋은 방향으로 가기 위해서 그런 일들이 또 있을 수 있다고 생각을 하고, '저도 책임감이 더 필요하지 않나'라고 생각을 하고 있습니다.]

(영상취재 : 황인석, 영상편집 : 하성원, 디자인 : 양기태)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지