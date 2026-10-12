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[사건why] 딸 앞에서 아내 살해한 공무원…'두 얼굴' 남편의 충격적 실체

조지현 기자
작성 2026.10.12 19:53 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 김상우 (SBS '그알' 피디), 이경민 (변호사)

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5살 딸 앞에서 아내를 잔인하게 살인한 30대 남편. 자신을 피해 다른 곳에 은신해 있던 아내를 찾아가 헬멧으로 얼굴을 가리고 무참히 살해한 남편의 직업은 공무원이었습니다. 평소 이 부부를 알던 사람들은 남편에게 폭력적인 면이 있을 줄 전혀 몰랐다는 반응이었습니다.
그러나 집에서 찍힌 '홈캠' 영상에는 남편의 언행이 그대로 담겨 있었습니다. 아이에게 '비눗방울 장난감'을 사줬다며 아내를 몰아세우고, 바닥에 침을 뱉은 뒤 아내에게 '핧아먹으라'고 강요하는 남편의 모습이 '그것이 알고 싶다'를 통해 공개되면서 시청자들에게 큰 충격을 줬는데요. 오늘 '사건 why'에서는 기존에 공개되지 않았던 남편의 충격적인 모습을 단독 공개합니다.
남편이 어떤 목적으로 범행을 저질렀는지, 재판에서 '계획범행'으로 인정될지 등도 자세히 짚어봅니다.

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
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