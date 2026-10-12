[이슈빡] 서울 아파트값 87주 연속 상승…전월세 대란에 '생존매수' 내몰렸는데

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 김제경 (투미부동산컨설팅 소장), 박시동 (경제평론가)



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서울 아파트값이 87주 연속 올라 역대 최장기간 상승중입니다. 특히 비강남권이 상승세를 이끌면서 실수요자들의 부담이 커지고 있습니다.



전세는 씨가 마르고 월세가 급등하면서 기존 세입자들은 '뭐든 일단 사야 하는' 이른바 '생존매수' 에 내몰리고 있는데요. 이런 상황, 무엇이 문제인지 돌파구는 과연 있는지 짚어봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.