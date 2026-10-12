"12세 관람가, 부적절"…"창작의 자유 위축 우려"

<앵커>



육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'이, 오늘(12일) 국회 국정감사에서 다시 도마 위에 올랐습니다. 국민의힘은 12세 이상 관람가 등급 판정이 부적절하다고 비판했고, 민주당은 정치권의 개입이 창작의 자유를 위축시킨다며 맞섰습니다.



박재연 기자가 보도합니다.



<기자>



영화진흥위원회와 영상물등급위원회 등에 대한 국회 문화체육관광위원회 국정감사.



국민의힘에선 영화'암살자(들)'이 12세 이상 관람가 판정을 받은 걸 두고 폭력과 욕설이 담겼고, 역사 왜곡 문제 등을 고려할 때 납득할 수 없다는 지적이 나왔습니다.



[윤용근/국민의힘 의원 : 2012년에 태어난 아이들은요 그 당시 1974년도 상황을 전혀 모릅니다. 역사적 사실로 인지를 할 수밖에 없습니다.]



[김병재/영상물등급위원장 : 다양한 의견을 통해서 개진되고 합의를 이루는 과정에서 최종 등급이 결정됩니다.]



민주당은 영화 해석은 관객의 몫이라며, 정치권 개입이 창작의 자유를 위협한다고 반박했습니다.



[조계원/민주당 의원 : 영화와 관련된 활동과 행사까지 모두 취소되고 있다고. 이거 정치가 이렇게 관여해서 되겠습니까?]



[한상준/영화진흥위원장 : 영화 산업에 혹시 위축이라도 되지 않을까 우려가 되는 게 사실입니다.]



영화 내용을 놓고도 역사적 사실과 부합하냐는 등 공방이 이어졌습니다.



[김석기/국민의힘 의원 : 북한의 암살이 아닌 우리 중앙정보부가 개입을 했고 박정희 대통령이 배후에 있다고 생각을 하십니까?]



[김윤지/한국콘텐츠진흥원장 : 영화에서 그렇게 직접적으로 표현하지 않고 있는 것으로 알고 있습니다. 제 개인적 의견은 밝히지 않는 것이 적절할 것 같습니다.]



콘텐츠진흥원이 암살자(들)에 대한 콘텐츠 가치평가에서 감독 역량과 시나리오 등 항목에 A등급을 준 건 문제라는 야당의 지적이 나오기도 했는데, 콘진원장은 관련 논란에 대해 영화는 상상력을 펼치는 공간으로, 여러 이야기들이 담길 수 있다는 취지로 답했습니다.



(영상취재 : 오영춘·이승환·김용우, 영상편집 : 박선수)