[단독] '송파 장모 살해' 유족 "흥신소 직원 고용해 미행했다 해"

▲ 이혼소송 중 장모 살해 및 아내를 납치한 20대 중반 남성 A 씨가 11일 서울 송파경찰서로 송치되고 있다.

혼인 무효 소송 과정에서 장모를 살해하고 아내를 납치, 감금한 혐의를 받는 20대 남성이 흥신소를 이용해 피해자 가족을 미행한 정황이 드러났습니다.유족은 오늘(12일) SBS 취재진과 만나 존속살해 등 혐의로 붙잡힌 20대 남성 김 모 씨가 아내 A 씨에게 "돈을 주고 흥신소 직원을 고용해 뒤를 쫓았다"는 취지로 말했다고 밝혔습니다.김 씨는 어제 새벽 서울 송파구 문정동의 한 다세대주택 인근에서 50대 장모를 살해한 뒤 A 씨를 강제로 차량에 태워 강원도로 향했습니다.유족에 따르면 김 씨는 A 씨를 강제로 차량에 태워 강원도로 이동하는 과정에서 "2천만 원을 주고 흥신소 직원을 고용해 2주 동안 집 앞을 맴돌게 했다"는 취지로 말한 것으로 전해졌습니다.또, 유족은 "(사건 당시) A 씨는 일을 마치고 새벽에 귀가하던 길이었다"며 "'김 씨 문제로 불안하니 마중을 나와달라'는 말에 고인이 집을 나섰다가 변을 당한 것 같다"고 말했습니다.여기에 유족은 지난 2월 두 사람의 혼인 신고 과정에서부터 강압적인 상황이 있었다고 설명했습니다.김 씨가 흉기 등으로 협박해 강제로 혼인신고를 하게 했고, 이후에도 A 씨의 외출을 막고 감금하며 여러 차례 폭행했다는 겁니다.견디다 못한 A 씨가 집을 벗어나 경찰에 도움을 청했고, 이후 관할 문제로 서울 용산경찰서에서 경기 수원권선경찰서로 사건이 넘어갔습니다.유족은 A 씨와 함께 재차 경찰을 찾아가 피해 진술을 했지만 "이 정도로는 김 씨를 잡아넣을 수 없다, 지켜봐야 한다"는 취지의 답이 돌아왔다고 주장했습니다.그러면서 "위험성 등을 고려할 때 누가 봐도 김 씨를 붙잡고 안전조치를 취해야 하는 상황이었다"며 "일이 생길 때까지 기다려보자는 건 '소 잃고 외양간 고치자'는 말과 같다"며 분통을 터트렸습니다.유족들은 그러면서 김 씨에 대한 엄벌을 거듭 촉구했습니다.경찰은 어제 검거한 김 씨를 상대로 계획범죄 여부 등을 집중 추궁하는 한편, 김 씨에 대해 존속살해, 특수감금 혐의로 구속영장을 신청했습니다.(사진=연합뉴스)