LH 사장 "집값 급락 가능성 있어…지금 집 안 사도 손해 안 봐"

▲ 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 12일 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사에 출석해 LH의 부채 증가와 관련한 의원 질의에 답하고 있다.

이성훈 한국토지주택공사, LH 사장이 향후 주택 공급 확대와 금리 상승 등의 영향으로 집값이 급락할 가능성이 있다고 내다봤습니다.이 사장은 오늘(12일) 국회 국토교통위원회의 LH 등 국토교통부 산하기관 국정감사에서 국민의힘 김은혜 의원이 생애최초 주택구입자에 대한 대출규제를 강화해야 한다는 이 사장의 기존 발언을 비판하자 이같이 답했습니다.이 사장은 "앞으로 집값이 급락할 가능성이 있는 점을 고려해 드린 말씀"이라며 "급락할 가능성이 좀 많다, 지금 저희가 공급을 열심히 하고 있다"고 말했습니다.이어 "청년과 신혼부부의 희망을 꺾었다고 많이 비판하는데 지금 열심히 공급을 하고 있다"며 "금리도 높아지고 있어 집값이 계속 오르지 않고 많이 낮아질 가능성이 있다"고 재차 설명했습니다.이 사장은 지난달 30일 경기 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 현장에서 취재진과 만나 주택시장 안정을 위해 15억 원 이하 주택에 적용되는 주택담보대출 6억 원 한도를 강화할 필요가 있다고 말했습니다.이 사장은 "생애 최초는 LTV를 70%까지 해주고 있는데 시장에서는 이를 최대한 받아 경쟁적으로 집을 사는 분들이 많다"며 "그렇게 집값이 계속 올라가는 것이 우리 공동체에 이익이 되는지 생각해볼 때"라고도 말했습니다.김 의원은 이 사장의 과거 발언을 짚으며 "생애최초 대출을 줄이면 신혼부부와 청년들은 어떻게 집을 사라는 것이냐"며 대안을 제시하라고 요구했습니다.이에 이 사장은 "집값이 계속 오른다면 경쟁적으로 집을 사야겠지만 안정이 되면 지금 바로 집을 사지 않아도 손해를 보지 않는다"고 답변했습니다.또 "2021년도에 집값이 정점을 찍었다가 그 이후 고금리가 되면서 집값이 많이 내려왔다"고도 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)