[머그 인사이트] 사우디 수도 공항 폭격한 '후티 반군', 대체 누구?

사우디아라비아의 심장, 수도 리야드의 국제공항에 미사일이 떨어졌습니다.



여객기까지 피격되면서 세계 주요 항공사들은 줄줄이 하늘길을 끊었습니다.



공격의 주인공은 다름 아닌 예멘의 '후티 반군'.



중동의 강국 사우디를 상대로 미사일을 쏘아 올리는 이들은 대체 누구이며, 왜 이토록 사우디를 집요하게 노리는 걸까요?



든든한 뒷배인 이란마저 전쟁으로 휘청이는 지금, 후티가 오히려 칼을 빼 든 진짜 이유는 무엇일까요?



영상에서 확인해보세요.



(구성 : 소환욱, 편집 : 김인선, 디자인 : 조은솔, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)