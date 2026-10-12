뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[머그 인사이트] 사우디 수도 공항 폭격한 '후티 반군', 대체 누구?

소환욱 기자
작성 2026.10.12 17:55 조회수
PIP 닫기
사우디아라비아의 심장, 수도 리야드의 국제공항에 미사일이 떨어졌습니다.

여객기까지 피격되면서 세계 주요 항공사들은 줄줄이 하늘길을 끊었습니다.

공격의 주인공은 다름 아닌 예멘의 '후티 반군'.

중동의 강국 사우디를 상대로 미사일을 쏘아 올리는 이들은 대체 누구이며, 왜 이토록 사우디를 집요하게 노리는 걸까요?

든든한 뒷배인 이란마저 전쟁으로 휘청이는 지금, 후티가 오히려 칼을 빼 든 진짜 이유는 무엇일까요?

영상에서 확인해보세요.

(구성 : 소환욱, 편집 : 김인선, 디자인 : 조은솔, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
소환욱 기자 사진
소환욱 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지