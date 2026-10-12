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[여담야담] 임은정, 중수청 1호 감찰 대상에…윤호중 "직위 이용한 정치 행위 여부 감찰"

조성현 기자
작성 2026.10.12 16:43 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원, 손석민 SBS 논설위원
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● "직위 이용 정치행동"~"대통령·민주당' 지지율↓

서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"임은정, 고위공직자 선 넘어"
"당내 갈등 상황에서 김민석 임계치 높아"

장예찬 / 전 국민의힘 청년최고위원
"김지용 지적하려면 '도덕적·노력적' 하자 제시해야"
"김민석 체제 내년 재보궐 선거 패배시 붕괴될 수도"

손석민 / SBS 논설위원
"내부총질, 이미 위계질서 넘어간 것"
"이 정부 출범 후 민주당 지지율 '최저치' 기록"
"대통령 혼자 악재 방어…김민석 여권내 목소리에 답 해야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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