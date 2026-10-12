[자막뉴스] "여자도 특수부대 들어가게 해주세요"…레슬링 유망주 "금메달 따고 입대할 것"

아시안게임 금메달리스트의 병역특례를 둘러싼 논란 속에 여자 레슬링 유망주가 올림픽 금메달을 획득한 후 입대하겠다는 뜻을 밝혀 눈길을 끌고 있습니다.



경북 칠곡군에 거주하는 13살 임하경 양은 올해 전국대회에서 우수한 성적을 거둔 뒤 지난 10일 지역민들이 격려하는 자리에서

앞으로의 목표를 묻자 "올림픽에서 금메달을 따고 자원 입대하고 싶다"는 뜻을 밝혔습니다.



임 양은 "국가대표가 돼 올림픽 금메달을 따는 것도 꿈이지만, 나라를 지키는 일도 꼭 해보고 싶다"며 "올림픽 금메달보다 국방의 의무를 다하는 것이 더 값진 메달이라고 생각한다"고 덧붙였습니다.



당시 임 양의 발언이 알려지면서 임양에게 응원과 격려가 쏟아지고 있습니다.



해군 특수정보부대에 입대하는 것이 꿈이었던 임 양은 여자는 UDU 입대가 불가능하다는 것을 알자 작년 12월 이재명 대통령에게 직접 손 편지를 보내기도 했습니다.



임 양은 당시 편지에서 "대통령님, 저는 레슬링을 하는 소녀 임하경입니다. 여자도 UDU 특수부대에 들어가게 해주십시오. 제가 열심히 해서 올림픽 금메달도 따겠습니다. 답장을 기다리겠습니다"라고 적었습니다.



현재 대구체육중학교에 다니며 여자 레슬링 자유형 62kg 선수로 뛰는 임 양은 초등학생 때 대회에서 남학생들을 제압하며 우승을 차지했습니다.



올해는 전국대회에서 금메달 3개와 은메달 1개를 획득했습니다.



칠곡군수는 "올림픽 금메달과 군 복무라는 두 가지 꿈을 모두 이룰 수 있도록 지역 주민들과 함께 응원하겠다"고 말했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)