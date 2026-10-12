IMF 총재 "AI 투자가 세계 경제 성장 견인…좋든 싫든 우리 곁에"

▲ 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재

크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재는 12일(현지시간) 인공지능(AI) 인프라에 대한 대대적인 투자가 올해 세계 경제 성장률을 3% 수준으로 견인하는 핵심 동력이 되고 있으며, 하드웨어를 공급하는 아시아 주요국들이 그 수혜를 입고 있다고 말했습니다.로이터 통신에 따르면 게오르기예바 총재는 이날 태국 방콕에서 열린 IMF·세계은행(WB) 연차총회 연설에서 "AI 투자 급증이 강력한 수요·투자 충격을 일으키고 있다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "AI 투자가 아시아 선진국에는 0.5∼1.0%포인트, 아시아 신흥국에는 0.2∼0.8%포인트의 성장률 제고 효과를 내고 있다"고 평가했습니다.그러면서 "(이란 전쟁, 우크라이나 전쟁 등에 따른) 에너지 공급 충격으로 세계 경제가 하방 압력을 받는 상황에서도 글로벌 성장률이 3%대를 유지할 수 있는 것은 AI 분야 덕분"이라며 "AI는 좋든 싫든 이미 우리 곁에 와 있다"고 강조했습니다.게오르기에바 총재는 이날 연설에서 한국을 직접적으로 언급하지는 않았습니다.다만 경제협력개발기구(OECD)는 지난달 한국의 올해 경제 성장률이 3.7%에 이를 것이라며 전망치를 3개월 만에 1.1%포인트 높인 바 있습니다.당시 OECD는 AI 확산이 투자·생산 측면에서 세계 경제에 추가적인 상방 요인으로 작용할 수 있을 것으로 내다봤습니다.IMF는 지난 7월 한국의 올해 실질 국내총생산(GDP) 증가율을 2.6%로 수정 전망한 바 있습니다.이는 지난 4월의 1.9%에 비해 석 달 새 0.7%포인트 높여 잡은 것입니다.IMF가 당시 발표한 올해 세계 경제 성장률 전망치는 3.0%이었습니다.IMF는 오는 13일 한국 등 각국과 세계의 수정 경제 전망을 발표할 예정입니다.게오르기에바 총재는 AI를 "천천히 다가오는 쓰나미"에 비유하며 AI가 일자리와 성장, 교육, 세수에 막대한 영향을 미칠 것으로 전망했습니다.IMF는 장기적으로 전 세계 일자리의 40%가 AI로 인해 업무 능력이 보완되거나 직무 수준이 낮아지거나 아예 사라질 수 있는 것으로 추산한다고 게오르기에바 총재는 설명했습니다.미국 노동시장의 경우 이미 일자리의 10%가 AI 기술을 요구하고 있으며, 반복 업무는 줄어드는 반면에 건설·데이터센터 분야의 저임금 일자리는 오히려 늘어나는 양극화 현상이 나타나고 있는 것으로 파악됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)