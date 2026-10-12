태릉국제스케이트장 오늘부터 개장…일반 시민에도 개방

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▲ 태릉국제스케이트장 개장

대한체육회가 국내 유일의 400ｍ 실내 정규 트랙을 갖춘 태릉국제스케이트장을 오늘(12일)부터 개장하고 국가대표 훈련과 일반 시민 대상 시설 운영을 시작한다고 밝혔습니다.태릉국제스케이트장은 오랜 기간 국가대표 등 전문 선수들의 훈련 거점으로 쓰이며 한국 동계 스포츠의 역사와 함께해 온 대표적인 빙상 시설입니다.일반 시민과 동호인에게도 상시 개방돼 전문체육과 생활체육이 공존하는 공간 역할을 해왔습니다.운영 시간은 매일 오전 10시부터 오후 6시까지이며 현장 무인 발권 시스템을 통해 입장권을 구매할 수 있습니다.이용료는 성인 4천 원, 청소년 3천500원, 어린이 3천 원(스케이트 대여료 별도)이고 주차장은 무료로 개방합니다.체육회는 개장을 앞두고 탈의실과 음향 설비 등을 재정비해 편의성을 높였습니다.평일에는 2층에 있는 한국체육박물관을 함께 관람할 수 있고, 오는 23일부터는 1층 로비에서 동계 스포츠 발전 과정을 조명하는 특별 전시도 진행됩니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)