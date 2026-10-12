[자막뉴스] "아리랑에 판소리도 자기들 거라고?"…자국 문화유산 지정한 중국 "선 넘었다"

중국이 아리랑과 판소리 등 한국의 대표 전통문화를 자국 문화유산으로 지정하며 왜곡을 일삼고 있다는 사실이 드러나 논란입니다.



서경덕 성신여대 교수는 SNS를 통해 최근 중국의 한국 전통문화유산 지정 논란과 관련해 국가유산청의 '한국 전통에 대한 중국의 문화공정 대응 종합 연구' 결과보고서를 언급했습니다.



해당 보고서에 따르면 중국 동북3성에서 조선족 관련 전통문화를 중국의 '국가급 비물질문화유산'으로 지정한 사례는 총 24건에 달합니다.



지정 목록에는 아리랑과 판소리를 비롯해 추석, 김치 제작 기술, 씨름, 장고춤, 학춤, 농악무, 가야금, 전통 복식, 회갑례 등 한국 고유의 민속문화 전반이 광범위하게 포함됐습니다.



역사 왜곡의 수위도 심각한 수준입니다.



서 교수는 "특히 보고서 내 헤이룽장성 무단장시 중흥촌에 설치된 '아리랑 안내판' 사진은 가히 충격적"이라고 지적했습니다.



해당 안내판에는 중국 한나라 무제가 한사군을 설치한 뒤 대륙에서 한반도로 이주한 사람들이 고향을 그리워하며 부른 노래가 아리랑의 원형이 됐다는 황당한 주장이 담긴 걸로 전해졌습니다.



서 교수는 "이는 중국에서 건너온 이주민들의 노래에서 유래했다는 점을 설명한 것인데, 본래 중국 문화였다는 점을 강조한 것"이라고 비판했습니다.



이어 "중국의 '문화공정' 실상이 드러난 것"이라며 "이에 맞서 우리 정부의 적극적인 대응이 필요할 때"라고 강조했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)