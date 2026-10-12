강제 동원 조선인 도주 막으려…일 전국서 '산업위안소' 39곳 확인

▲ 군함도

중일전쟁, 태평양전쟁 당시 일제에 강제 동원된 조선인 노동자가 투입된 일본 내 군수 산업시설 인근에 이른바 '산업위안소'가 최소 39곳 운영됐던 것으로 파악됐다고 마이니치신문이 오늘(12일) 보도했습니다.신문에 따르면 도쿄대 도노무라 마사루 교수와 비영리단체(NPO)인 고려박물관(도쿄 신주쿠 소재) 등이 문헌과 현장 조사를 벌여 이런 내용을 확인했습니다.조사 결과 강제 동원된 조선인 약 70만명 중 상당수가 배치된 전국 탄광과 광산 인근에 최소 39곳의 산업위안소(기업위안소)가 존재했던 것으로 나타났습니다.이들 시설에서 노동자들을 상대하는 여성도 한반도 출신이었습니다.주요 설치 지역은 홋카이도와 후쿠오카, 나가사키현의 하시마(일명 군함도) 탄광 등입니다.일제와 기업들은 가혹한 노동 환경 탓에 조선인 노동자의 탈출이 잇따르자, '노무 대책'의 일환으로 조선 요리점 등을 조선인 전용 성매매 시설인 산업위안소로 변질시켜 이용을 권장했습니다.당시 일본 국책 통제기관인 석탄통제회에 제출된 1945년 논문에는 "특별위안소는 쉽게 말해 성 해결소"라며 "조선인 노동자 1천명당 10명 정도의 조선 여성을 배치해 도주 방지와 증산 의욕을 고취해야 한다"고 명시돼 있습니다.고려박물관 측은 "조선인 노동자에게 조선인 여성을 할당하듯 배치한 구상에는 여성 차별과 민족 차별이 복합적으로 작동했다"고 설명했습니다.특히 현장 접객에 동원된 여성 가운데는 10대 어린 소녀들도 다수 포함돼 있었던 것으로 파악됐습니다.