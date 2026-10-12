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한전 사장 "호남 반도체 전력망 비용 20% 부담…삼전닉스가 80%"

권란 기자
작성 2026.10.12 14:30 조회수
한전 사장 "호남 반도체 전력망 비용 20% 부담…삼전닉스가 80%"
▲ 김동철 한국전력 사장(왼쪽)과 김회천 한국수력원자력 사장이 12일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 출석해 있다.

김동철 한국전력 사장은 호남 반도체 클러스터 1단계 전력 공급을 위한 재원 중 20%를 한전이, 나머지 80%는 삼성과 SK하이닉스 등 기업이 부담한다고 밝혔습니다.

김 사장은 오늘(12일) 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 국민의힘 김도읍 의원의 질의에 "한전이 부담하는 것은 20%도 되지 않는다"며 "삼성과 SK하이닉스가 나머지를 부담하게 돼 있다"고 답했습니다.

김 사장은 1단계 전력 공급 설비에 드는 금액은 총 1조 4천억 원이라고 밝혔습니다.

이 가운데 80%를 실사용자인 삼성과 SK하이닉스가 부담하는 것이 맞느냐는 국민의힘 조지연 의원의 질의에도 "그렇다"고 답했습니다.

다만, 반도체특별법은 클러스터에 필요한 산업기반시설 조성·운영 비용은 총사업비의 50∼100% 범위에서 국가와 지자체가 부담할 수 있도록 하고 있습니다.

이에 대해 김 사장은 "국가가 지원하게 될 경우에는 그렇게 되는 것이고 반도체특별법 지원이 없을 때는 한전과 삼성, SK하이닉스가 전력 사용 비중에 따라 부담한다"고 설명했습니다.

한편 한전 측은 앞서 삼성과 SK하이닉스에 전기료 25조 원 선납을 제안했던 이유로 '사채 비율'을 언급했습니다.

김재군 한전 전력계통부사장은 "현재 사채비율이 5배인데 2027년 연말까지는 2배수로 줄여야 한다"며 "자체적으로 문제를 해결하기 위해 제안했던 것"이라고 설명했습니다.

김 사장도 "한전 입장에서는 사채 발행 배수를 2배 이내로 유지하는 게 가장 큰 문제인 것이 사실"이라고 말했습니다.

김 사장은 더불어민주당 박정 의원의 정책 제안과 법안 발의가 있었고, 한전이 선납 계획을 설계해 삼성과 SK하이닉스에 제안한 것이라고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
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