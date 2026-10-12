[에디터픽] "사람 손 안 닿았는데" 메말라..색깔 온통 빼앗겨 '어두컴컴'

전남 여수에서 뱃길로 2시간, 다도해해상국립공원 백도입니다.



작은 배를 타고 섬 가까이 접근했습니다.



[장선이/기자 : 백도 앞바다입니다. 출입이 통제돼 사람의 손이 거의 닿지 않은 곳인데, 수온이 오르면서 이곳에 사는 생물들도 바뀌고 있습니다.]



전문 잠수팀이 수심 20m로 내려가 봤습니다.



부채처럼 펼쳐진, 멸종위기종인 주황색 둔한진총산호, 한때 제주 바다에서나 보이던 연산호들이 눈에 띕니다.



[안중관/국립공원연구원 해양연구센터 박사 : 제주도에서만 생육이 보고되었던 큰수지맨드라미나 가시수지맨드라미, 실해송 같은 아열대성 연산호 종류가 상당히 많이 북상해 있습니다.]



연산호는 3년째 서식지를 확장하고 있습니다 천연기념물인 긴가지해송도 보입니다.



긴가지해송은 바다의 아열대화를 보여주는 기후변화 지표종 가운데 하나입니다.



또 다른 기후변화 지표종인 노랑자리돔과 파랑돔, 거북복도 이번 조사에서 확인됐습니다.



수온 상승이 직접적인 원인입니다.



[김대원/국립공원공단 책임연구원 : 우리나라 주변 해수면 표면 온도는 지난 58년간 1.36도 정도 증가를 했는데, 전 세계 평균의 약 2.1배 정도로 굉장히 빠른 속도로 온난화가 진행되고 있습니다.]



백도는 지난 2014년 조사에서 남해 섬 11곳 가운데 해조류가 117종으로 가장 많이 확인된 섬입니다.



하지만 2024년엔 해조류가 97종으로 줄었습니다.



수온이 상승하면서 이른바 '바다 사막화'가 진행되고 해조류를 뜯어 먹는 독가시치의 개체수까지 늘어, '바다 숲'이 사라지고 있다는 게 연구진의 분석입니다.



해조류 군락인 바다 숲은 1㎢당 337톤의 이산화탄소를 흡수합니다.



수온 상승이 지구 평균의 9배나 빠른 동해에선 인공 바다 숲 조성이 진행되고 있는데, 한반도 남해의 바닷속 풍경도 빠르게 달라지고 있습니다.



남해 바닷속 들여다보니…사라지는 '바다 숲' (2026.10.11 8뉴스)



(취재 : 장선이, 구성 : 배준휘, 영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 박춘배, 화면제공 : 국립공원공단, 제작 : 디지털뉴스부)