한전 사장 "웨스팅하우스 로열티 20억 달러는 상한 가이드라인"

▲ 김동철 한국전력 사장(왼쪽)과 김회천 한국수력원자력 사장이 12일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 출석해 있다.

김동철 한국전력 사장은 대미투자 프로젝트 일환으로 한국형 원전을 미국에서 건설할 때 미국 원전기업 웨스팅하우스에 1기당 20억 달러, 우리 돈 2조 6천700억 원의 기술사용료를 내야 한다는 지적에 대해 "상한 가이드라인"이라고 설명했습니다.김 사장은 오늘(12일) 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 국민의힘 박성민 의원이 정부에서 웨스팅하우스에 지급할 기술료와 용역, 핵연료 대가가 원전 1기당 20억 달러 수준으로 조정됐는지 알고 있냐고 묻자 "20억 달러가 상한선"이라고 답했습니다.김 사장은 과거 체코 두코바니 원전 수출 과정에서 웨스팅하우스에 지급한 기술료는 1기당 1억 7천500만 달러보다 적었다고 설명했습니다.김 사장은 두코바니 원전 계약 당시 총 3억 5천만 달러의 기술사용료를 웨스팅하우스에 지급했다는 박 의원에 말에 "그것보다 훨씬 적다"고 말했습니다.박 의원이 '매국 계약'이라는 비판을 받았던 두코바니 원전 계약과 비교해 미국 내 원전 건설 프로젝트의 조건이 더 불리한 게 아니냐고 지적하자 김 사장은 "웨스팅하우스와 타협협정 협상을 하는 데 있어 최선을 다했다"고 말했습니다.그러면서 "앞으로 웨스팅하우스와 구체적인 원전 계약 협상을 할 때는 타협협정 범위 내에서 협상하겠다"고 덧붙였습니다.한국이 웨스팅하우스 지분 5~10%를 인수하기로 한 데 대해서는 "지분을 확보하면 웨스팅하우스의 관계가 좋아지고 미국 정부와도 원만해져 앞으로 미국과 제3국 시장에 진출하는 데 도움이 될 것"이라며 "지분 인수 여부와 규모는 최대한 합리적 범위 내에서 하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)