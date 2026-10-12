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"액션배우 故 김현이 님을 추모합니다"…'닥터X' 엔딩장면으로 알려진 비보

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작성 2026.10.12 17:45 조회수
"액션배우 故 김현이 님을 추모합니다"…'닥터X' 엔딩장면으로 알려진 비보
액션 배우 고(故) 김현이가 지난여름 세상을 떠난 사실이 뒤늦게 알려졌다.

지난 9일 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 1회 엔딩에는 "우리와 함께 달렸던 소중한 동료 故 김현이 님을 추모합니다"라는 자막이 삽입됐다. 자막 아래에는 '닥터X 제작진 일동'이라는 문구가 함께 담겼다.

다음 날인 10일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 1회 엔딩에서도 "액션 배우 故 김현이 님을 잊지 않고 기억하겠습니다"라는 추모 자막이 등장했다. 두 작품이 잇따라 추모 자막을 내보내면서 고인의 비보에 시선이 쏠린다.

김현이는 '닥터X' 촬영 종료 이후 세상을 떠난 것으로 알려졌다.

고인은 영화 '검은 수녀들', '동화지만 청불입니다', '빅토리', '탈출: 프로젝트 사일런스', 드라마 '펜트하우스', '신병4: 사보타주' 등에 참여했다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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