[자막뉴스] 제주에서 '또' 살인 사건…길거리에서 60대가 40대 여성 흉기로 찔러

제주의 한 길거리에서 60대 남성이 40대 여성을 흉기로 찔러 살해하는 사건이 발생했습니다.



제주서부경찰서는 살인 혐의로 60대 남성 A씨를 긴급체포했습니다.



A씨는 오늘(12일) 새벽 1시 40분쯤 제주시 연동의 한 호텔 앞 길거리에서 40대 여성 B씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 약 3시간 반 만인 새벽 5시 10분쯤 제주시 건입동의 한 길거리에서 도주한 A씨를 붙잡았습니다.



A씨는 경찰 조사에서 B씨와 연인 관계였다고 주장했는데, B씨는 과거 A씨에 대해 스토킹 및 교제 폭력 신고를 여러차례 한 것으로 확인됐습니다.



신고 뒤 경찰은 스마트워치를 지급하고 보복 가능성 등을 고려해 112 신고 시스템에 B씨를 안전조치 관리 대상으로 등록한 상태였습니다.



하지만 폭력 등 신고 당시 현장에서 사건이 마무리 처리돼 A씨에 대한 접근금지 명령 등 조치까지는 내려지지 않은 것으로 알려졌습니다.



경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 사건 경위를 조사하고 있습니다.



(취재 : 박세원, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)