한은 총재 "레버리지 ETF 관련 경고 못해…국민께 송구"

▲ 신현송 한국은행 총재(오른쪽)와 권민수 부총재가 12일 서울 중구 한국은행에서 열린 국정감사에서 자료를 살피며 대화하고 있다.

신현송 한국은행 총재는 "단일종목 레버리지 ETF와 관련해 충분히 경고하지 못해 국민께 송구하다"고 밝혔습니다.신 총재는 오늘(12일) 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 국회 재정경제기획위원회 국정감사에서 '단일종목 레버리지 ETF 도입 과정에서 한은이 적절한 역할을 다했다고 생각하느냐'는 더불어민주당 정성호 의원의 질의에 이렇게 답했습니다.신 총재는 "5월 말 금융통화위원회 통화정책방향 회의 기자간담회에서도 이와 관련한 얘기를 했는데, 당시에는 국내 주식시장과 메모리 반도체 부분의 변동성에 대해 완전히 파악하지 못했다"고 말했습니다.지난 6월 금융안정 보고서에서 단일종목 레버리지 ETF와 관련해 '국내 투자자금의 해외 유출을 방지하고 해외 자금 유입 확대에 기여할 것으로 보인다'고 진단한 데 대해서도 "당시 상황을 봐서는 적절하지 않았다"고 실책을 인정했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)