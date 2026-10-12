NHK "북, 개성 이남서 연속 폭파 작업…요새화 가능성"

▲ 강화도 최북단 평화전망대에서 바라본 황해북도 개풍군 일대 (자료화면)

북한이 강화도 이북 개성시 인근 지역에서 요새화 작업으로 추정되는 폭파 공사를 진행하는 모습이 포착됐다고 NHK가 12일 보도했습니다.NHK는 지난 7일 강화도와 조강을 사이에 둔 개성 이남 지역에서 많게는 50명에 이르는 인원이 동원돼 강변을 따라 연속 폭파 작업을 하는 모습을 촬영했다고 밝혔습니다.한 60대 강화도 주민은 NHK에 "폭파 작업이 동쪽에서 서쪽으로 서서히 진행되는 것 같다. 거리가 가까워 '쾅' 하는 소리가 엄청나게 크게 들린다. 이곳에 60년 넘게 살았지만 이런 일은 처음"이라고 말했습니다.NHK는 강화도 이북에서 일어나는 일련의 폭파 작업이 김정은 북한 국무위원장이 2023년 남북 관계를 '적대적 두 국가 관계'로 규정한 뒤 한국으로 연결되는 도로와 철도를 끊고 구조물을 통해 '요새화'하는 계획의 일환으로 보인다고 분석했습니다.조선중앙통신은 "조선인민군 총참모부가 대한민국과 연결된 도로와 철길을 완전히 끊어버리고 견고한 방어 축성물들로 요새화하는 공사 계획을 밝혔다"고 지난 2024년 10월 보도한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)