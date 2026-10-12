발목 부여잡은 '외다리 장병'…철조망 앞 깜짝 광고 정체

▲ '이제석 광고연구소'는 지난 10∼11일 김포·파주 일대 군사접경지역과 국방부 인접 용산공원 일대에서 지뢰 피해 이후 정치권의 후속 대응을 비판하는 취지의 게릴라 캠페인을 진행했다고 12일 밝혔다.

비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 이후 정쟁만 격화하고 군 장병 안전 대책 논의는 실종됐다고 비판하는 민간 공익광고가 등장했습니다.이제석 광고연구소는 지난 10~11일 김포·파주 군사접경지역과 국방부 인근 용산공원 일대에서 정치권의 대응을 비판하는 게릴라 캠페인을 진행했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.광고는 한쪽 다리에 심각한 상처를 입은 수색 장병이 나머지 한쪽 다리로 위태롭게 버티고 서 있는 모습을 표현했으며, 명확한 지휘 체계 필요성에 공감한 전직 직업 군인들과 함께 기획됐습니다.공익광고 전문가 이제석 씨는 "외부의 군사적 위협으로 우리 장병이 심각한 부상을 입었음에도 국내에서는 사고의 책임을 둘러싼 정치적 공방과 진영 간 갈등이 격화하는 현실에 대한 문제의식에서 출발했다"고 설명했습니다.이어 "'외다리'는 지뢰 폭발로 다친 장병의 실제 신체와, 정치적 대립으로 균형 있게 앞으로 나아가지 못하는 대한민국의 안보 현실이란 두 가지 의미로 사용했다"고 덧붙였습니다.일각에서는 광고 속 군 장병의 모습을 두고 심각한 부상을 입힐 수 있는 지뢰 피해를 지나치게 가볍게 표현한 것이 아니냐는 지적도 나왔습니다.이에 대해 이 씨는 "해당 광고판은 테스트용 샘플로, 향후 지뢰 피해의 위험성을 알리는 목적으로 개작할 계획"이라고 밝혔습니다.(사진=이제석 광고연구소 제공, 연합뉴스)