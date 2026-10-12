'82년생 김지영' 작가의 신작 장편 '재이'

<앵커>



영화로도 만들어진 소설 '82년생 김지영' 조남주 작가의 신작 장편 소설이 출간됐습니다.



이밖에 새로 나온 책들을 이주형 기자가 소개해드립니다.



<기자>



[재이 / 조남주 씀 / 문학동네 펴냄]



'재이'는 '82년생 김지영'의 작가 조남주 씨의 신작 장편 소설입니다.



서울의 한 달동네에서 나고 자라 기어이 달과 가까운 한강뷰 초고층 아파트에 입성한 여자, 재이의 인생 역전, 인생 역정을 통해 이 시대의 한국 사회의 계급 지도와 풍속도를 부끄러울 만치 생생하게 그려냅니다.



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[과몰입사회 / 기타 야코프 씀, 장혜경 옮김 / 알에이치코리아 펴냄]



트라우마, PTSD, 마음의 상처, 이른바 '마상' 등 모든 감정에 이름 붙이고 원인을 찾아야 한다는 압박 속에 살아가는 사회, 감정에 지나치게 예민한 사회, 저자는 이런 사회를 '과몰입사회'라고 부릅니다.



불안과 걱정, 스트레스를 파고들수록 더 부정적인 감정의 수렁에 빠지는 건 현대사회 완벽주의의 투영일 수 있다는 시각입니다.



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[기후 빅 히스토리 / 마이클 E.만 씀, 박경미 옮김 / (재)여해와 함께 펴냄]



'기후 빅 히스토리'는 45억 년 전 지구 탄생부터 오늘날까지 소용돌이쳐온 기후의 역사를 담은 책입니다.



과학적 사실을 토대로 인류가 막대한 탄소 배출로 자연발생 기후 변동성을 가속화하고 있음으로 보여주며, 고기후 기록을 더듬어 지구의 기후에는 어느 정도 회복력이 있다고도 말합니다.



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[금지된 거래의 경제학 / 앨빈 로스 씀, 이경식 옮김, 최정규 감수 / 생각의힘 펴냄]



시장 설계에 관한 연구로 노벨경제학상을 받은 앨빈 로스 스탠포드대 교수의 '금지된 거래의 경제학'은 성매매, 대리모, 장기 이식, 마약 등 시장에서 뿐 아니라 도덕적으로도 금지된 거래를 들여다봅니다.



혐오감이 든다는 이유로 거래를 금지하는 것이 정당화되느냐는 도발적인 질문을 던지며, 거래 금지 결정이 사회에 미치는 결과까지 살펴보자고 제안합니다.



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[초번영 / 이관후 씀 / 매일경제신문사 펴냄]



'초번영'은 최신 국가 경쟁력 이론을 바탕으로 60여 개국의 A.I 전략을 분석한 책입니다.



세계적인 인공지능 군비 경쟁 속에 미·중에 이어 세계 3위 A.I 강국의 자리를 누가 차지하게 될지, 그 조건과 전략을 분석했습니다.



(영상편집 : 정용화, VJ : 오세관)

