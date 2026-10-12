김민석 "노력의 임계점"…중수청장 인선 갈등에 경고

<앵커>



김지용 중대범죄수사청장 후보자 인선을 놓고 범여권 내 신경전이 거세지고 있습니다. 김민석 민주당 대표는 공개 비판에 나선 인사들에게 경고성 메시지를 내놨고, 조국혁신당은 문제 제기를 위축시켜선 안 된다며 맞섰습니다.



김관진 기자의 보도입니다.



<기자>



김민석 민주당 대표는 오늘(12일) 김지용 후보자를 비판해 온 임은정 광주지방중수청장 감찰 지시와 관련해, 적극적인 대응을 촉구하는 목소리가 자신에게 잇따르고 있다고 말했습니다.



[김민석/민주당 대표 (유튜브 '민주당TV') : 사실은 저한테도 도대체 왜 가만히 있냐 내지는 가만히 두냐라고, 정말 아주 꽉 차서 목이 넘칠 만큼 많은 이야기가 옵니다.]



김 대표는 직접 또는 가까운 사람을 통해 자제를 요청하고, 공개적으로도 메시지를 보내왔다고 설명했습니다.



[김민석/민주당 대표 (유튜브 '민주당TV') : 노력의 임계점이 달하고 있다고 많은 분들이 느끼고 있는 것이고.]



여당 인사들은 내부 경로로 충분히 이견을 전달할 수 있다며, 공직자 역시 본업에 충실하면서 적절한 방식으로 의견을 표현해야 한다고 강조했습니다.



앞서 이재명 대통령은 SNS에 "능력도 안 되면서 큰 자리를 요구하고, 급진 개혁을 내세우며 내부 공격을 하는 게 문제"라고 적었는데 검찰 개혁 강경파를 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나왔지만, 청와대 관계자는 "특정 인물을 지칭한 것이 아니고 개혁을 앞세워 사리사욕을 추구하는 이들을 일반론적으로 언급한 것"이라며 선을 그었습니다.



반면 조국혁신당은 "임 청장에 대한 감찰 지시로 김 후보자에 대한 문제 제기를 소신껏 할 수 없는 환경이 조성되는 건 부적절하다"고 비판하면서, 김 후보자의 그간 이력이 근본적 문제라며 논란이 있는 후보군을 빨리 정리해야 한다고도 주장했습니다.



범여권 내 갈등은 모레 김 후보자에 대한 국회 인사청문회까지 계속될 전망입니다.



(영상편집 : 전민규)