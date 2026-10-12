'양궁 스타' 기보배, 국립스포츠박물관에 런던올림픽 활·화살 기증

▲ 국립스포츠박물관에 런던 올림픽 당시 사용한 활과 화살 등을 기증한 기보배 교수.

세계 양궁 역사에 한 획을 그은 전 양궁 국가대표 기보배(광주여대 스포츠재활학과 교수)가 올림픽에서 금메달을 딸 때 사용했던 활과 화살 등을 국립스포츠박물관에 기증했습니다.국민체육진흥공단은 국립스포츠박물관의 '스포츠 스타 기증 릴레이'에 기보배 교수가 참여했다고 오늘(12일) 알렸습니다.기 교수는 2012년 런던 올림픽에서 여자 개인전과 단체전 금메달을 휩쓸며 2관왕에 올랐고, 2016년 리우데자네이루 올림픽에서도 개인전 동메달과 단체전 금메달을 획득한 한국 양궁의 전설입니다.이번에 기 교수가 기증한 소장품은 런던 올림픽 당시 실제로 사용했던 활과 화살, 화살통을 비롯해 대회를 앞두고 마음을 다스렸던 일기장과 루틴 카드 등입니다.기 교수는 "소중히 간직해 온 유물들이지만 화살통 가죽이 갈라지는 등 세월의 흔적이 남는 것을 보고, 전문적인 보존 관리가 더 의미 있다고 판단했다"며 "이 유물들이 단순히 과거의 기록에 머물지 않고, 박물관을 찾는 많은 분이 직접 보며 선수들의 땀과 눈물이 역사로 기억되길 바란다"라고 기증을 결심한 이유를 밝혔습니다.(사진=국민체육진흥공단 제공, 연합뉴스)