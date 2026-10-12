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'양궁 스타' 기보배, 국립스포츠박물관에 런던올림픽 활·화살 기증

김형열 기자
작성 2026.10.12 11:42 조회수
'양궁 스타' 기보배, 국립스포츠박물관에 런던올림픽 활·화살 기증
▲ 국립스포츠박물관에 런던 올림픽 당시 사용한 활과 화살 등을 기증한 기보배 교수.

세계 양궁 역사에 한 획을 그은 전 양궁 국가대표 기보배(광주여대 스포츠재활학과 교수)가 올림픽에서 금메달을 딸 때 사용했던 활과 화살 등을 국립스포츠박물관에 기증했습니다.

국민체육진흥공단은 국립스포츠박물관의 '스포츠 스타 기증 릴레이'에 기보배 교수가 참여했다고 오늘(12일) 알렸습니다.

기 교수는 2012년 런던 올림픽에서 여자 개인전과 단체전 금메달을 휩쓸며 2관왕에 올랐고, 2016년 리우데자네이루 올림픽에서도 개인전 동메달과 단체전 금메달을 획득한 한국 양궁의 전설입니다.

이번에 기 교수가 기증한 소장품은 런던 올림픽 당시 실제로 사용했던 활과 화살, 화살통을 비롯해 대회를 앞두고 마음을 다스렸던 일기장과 루틴 카드 등입니다.

기 교수는 "소중히 간직해 온 유물들이지만 화살통 가죽이 갈라지는 등 세월의 흔적이 남는 것을 보고, 전문적인 보존 관리가 더 의미 있다고 판단했다"며 "이 유물들이 단순히 과거의 기록에 머물지 않고, 박물관을 찾는 많은 분이 직접 보며 선수들의 땀과 눈물이 역사로 기억되길 바란다"라고 기증을 결심한 이유를 밝혔습니다.

(사진=국민체육진흥공단 제공, 연합뉴스)
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