김건모, 한층 건강하게 돌아왔다…'날개' 인연 조범진 게스트로 출연

이미지 확대하기

가수 김건모가 데뷔 35주년 전국투어 대구 공연을 마쳤다.김건모는 지난 10일 자신의 SNS에 "대구 공연 성료. 함께해 주신 관객분들께 감사드립니다. 전주에서 만나요"라는 글과 함께 사진을 올렸다. 사진 속 김건모는 무대 의상을 입고 턱에 손을 댄 채 여유로운 표정으로 카메라를 바라보고 있다.조범진은 자신의 인스타그램에 공연 현장 영상과 함께 게스트 출연 소감을 남겼다. 그는 "어제 대구에서 김건모 형 공연에 게스트로 함께했다"며 "몇 년 전 오디션 프로그램 '오빠시대'에서 허영란의 '날개'를 불렀던 무대가 건모 형과의 인연으로 이어졌다"고 밝혔다.조범진은 "음악이 사람을 만나게 하고, 그 인연이 또 다른 무대를 만들어 준다"며 "제 노래 '인생길'도 부르고 오랜만에 참 즐겁게 무대하고 왔다"고 전했다. 이어 "돌아보면 인생길도 참 묘하다. 어떤 노래가 어떤 인연으로 이어질지 모르니까"라고 덧붙였다.김건모는 2019년 한 유튜브 채널에서 성폭력 의혹이 제기된 뒤 법적 공방 끝에 무혐의 처분을 받았다. 이후 6년여간 공백기를 가졌고, 지난해 콘서트를 통해 팬들 앞에 돌아왔다. 현재는 데뷔 35주년 전국투어로 전국을 돌며 무대를 이어가고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)