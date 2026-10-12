"안 잔다고" 생후 2개월 딸 때려 숨지게 한 40대 친부 영장

▲ 경기남부경찰청 전경

생후 2개월 된 딸을 폭행해 숨지게 한 친부가 경찰 조사에서 "아기가 계속 울어 홧김에 범행했다"며 혐의를 시인했습니다.경기남부경찰청 여성청소년범죄수사계는 살인 혐의로 긴급체포한 40대 회사원 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이라고 오늘(12일) 밝혔습니다.A 씨는 어제 새벽 경기 오산 서동 자택에서 딸 B 양의 얼굴을 주먹으로 여러 차례 때려 숨지게 한 혐의를 받습니다.그는 범행 당일 밤 B 양을 데리고 자던 중 아이가 잠을 자지 않고 계속 보채자 짜증이 나 이러한 범행을 저지른 것으로 파악됐습니다.앞서 경찰은 어제 새벽 3시 40분쯤 "아기가 숨을 쉬지 않는다"는 112 신고를 받고 출동했습니다.심정지 상태로 병원에 옮겨진 B 양은 치료 도중 숨졌습니다.경찰은 B 양의 몸에서 멍 자국 등 외상을 발견한 데 이어, A 씨가 병원 사망 판정 직후 휴대전화로 자택 내부 홈캠 영상을 원격 삭제한 정황을 포착해 그를 긴급체포했습니다.범행 당시 다른 방에서 자고 있던 A 씨의 아내는 범행에 가담하지 않았으며, 폭행 사실도 인지하지 못했던 것으로 조사됐습니다.이 가정과 관련해 과거 경찰에 접수된 아동학대 신고 이력은 없었습니다.경찰은 압수한 홈캠 메모리(SD) 카드를 디지털 포렌식해 삭제된 영상 복원을 시도하는 한편 국립과학수사연구원 부검을 통해 B 양의 정확한 사인과 추가 학대 여부 등을 확인할 계획입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)