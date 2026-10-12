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'재정 규정 위반' 유죄 직후 첫 경기…'사기꾼들!' 야유 속 안필드서 웃은 맨시티

작성 2026.10.12 16:21 조회수
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12일(한국시간), 맨체스터 시티가 리버풀 원정에서 승리하며 개막 6연승을 이어갔습니다.

최근 대규모 재정 규정 위반으로 유죄 판결을 받은 맨시티 선수단을 향해 안필드에서는 '유죄', '사기꾼' 등의 문구가 적힌 깃발과 야유가 쏟아졌습니다.

경기 후 맨시티의 엔조 마레스카 감독은 선수들이 외부의 소란에 흔들리지 않고 축구에 집중하고 있다고 밝혔습니다.

엘링 홀란 역시 선수들이 자신들이 할 수 있는 일에 집중해야 한다며 현재 팀 분위기를 전했습니다.

(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
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