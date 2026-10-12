"외국국적 동포도 국내 선수와 동일 대우"…프로배구 신인 드래프트 예고

▲ 2025-2026 프로배구 여자부 신인 드래프트에서 뽑힌 선수들

프로배구 출범 21년 만에 처음으로 우리나라 국적이 아닌 동포 선수가 V리그에 도전합니다.한국배구연맹(KOVO)은 오는 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열리는 2026-2027 KOVO 여자 신인선수 드래프트에 외국국적동포 선수가 참가한다고 오늘(12일) 알렸습니다.배구연맹은 지난해 12월 제22기 제3차 이사회에서 2026-2027시즌부터 외국국적동포 선수의 신인선수 드래프트 참가를 허용하기로 의결했습니다.규약 제61조(외국국적동포 선수)에 따라 부모 중 최소 1명이 과거 대한민국 국적을 보유했거나 현재 대한민국 국적자의 자녀로서 외국 국적을 보유한 선수는 신인선수 드래프트에 참가할 수 있습니다.이번 드래프트에는 세터 오드리 박(한국명 박혜린)과 아웃사이드 히터 애너벨 박(한국명 박주은)이 V리그의 문을 두드립니다.오드리 박은 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대학교(UCLA) 배구부 주전 세터로 활약했으며 지난 시즌에는 미국 메이저리그배구(MLV) 콜럼버스 퓨리에서 뛰었습니다.애너벨 박은 캐나다 온타리오 테크대학 소속입니다.외국국적동포 선수는 국내 선수와 동일한 대우를 받으며 구단별로 시즌에 1명을 선발할 수 있고 최대 2명을 보유할 수 있습니다.배구연맹은 지난달 17일부터 이달 8일까지 드래프트 참가 신청을 받은 결과, 고등학교 졸업예정자 50명, 대학교 재학생 6명, 외국국적동포 선수 2명을 합쳐 58명이 드래프트에서 구단의 호명을 기다린다고 밝혔습니다.고등학교 졸업예정자 중 2024년 18세 이하(U-18) 국가대표 출신인 근영여고 유다은과 일신여상 정가영, 2025년 21세 이하(U-21) 대표 출신인 중앙여고 오세인(이상 아포짓 스파이커/아웃사이드 히터)이 주목받습니다.올해 드래프트 지명 순서는 지난 시즌 최종 순위의 역순을 기준으로 한 확률 추첨으로 결정됩니다.구단별 지명 순서 추첨 확률은 정관장 35％, SOOP(숲) 수퍼스 30％, IBK기업은행 20％, 흥국생명 8％, 현대건설 4％, 한국도로공사 2％, GS칼텍스 1％다.비시즌 트레이드에 따른 구단별 신인선수 지명권 변동도 주목할 만합니다.정관장은 표승주와 2026-2027시즌 2라운드 신인선수 지명권을 흥국생명에 내주고, 흥국생명의 2026-2027시즌 1라운드 지명권을 확보해 두 장의 1라운드 지명권을 행사합니다.신생팀 SOOP 수퍼스는 정솔민을 IBK기업은행에 보내고 고의정과 2라운드 지명권을 확보했습니다.현대건설은 지난해 김희진을 영입하면서 IBK기업은행에 2026-2027시즌 2라운드 신인선수 지명권과 현금을 주는 트레이드를 했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)