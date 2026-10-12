튀르키예도 15세 미만 SNS 사용 금지…11월부터 시행

▲ 소셜미디어 아이콘 화면

어린이의 소셜 미디어 이용을 제한하는 움직임이 전 세계적으로 확산하는 가운데 튀르키예도 11월부터 15세 미만의 소셜미디어 사용을 금지합니다.현지시간 10일 미국 정치전문매체 폴리티코 유럽판에 따르면 튀르키예 정부는 이날 15세 미만의 소셜미디어 플랫폼 접근을 금지하는 법안을 발표했습니다.15세 이상의 미성년자에게 중독성 효과가 있는 서비스를 제공하는 것도 금지됩니다.이 법안은 튀르키예 의회가 지난 4월 통과시킨 것으로, 11월 1일부터 시행됩니다.소셜 미디어 플랫폼은 해당 법안을 준수하기 위해 연령 확인 등 기술적, 행정적 조처를 해야 합니다.튀르키예의 이번 조치에 앞서 유럽연합(EU)은 지난 9월 15세 미만 어린이들의 소셜 미디어 및 동영상 공유 플랫폼 접근을 제한하는 법적 제안을 제시한 바 있습니다.오스트리아와 덴마크, 프랑스, 그리스, 스페인 등은 소셜 미디어에 대한 어린이의 접근을 제한하는 자체 법안을 추진하고 있습니다.영국도 내년에 어린이의 소셜 미디어 이용을 제한하는 법안을 도입할 것으로 알려졌고, 캐나다는 16세 미만 어린이의 소셜 미디어 접근을 제한하는 법안 처리를 논의 중입니다.튀르키예는 그동안 언론매체나 활동가 등과 관련된 개인 계정을 자주 차단하는 정책을 펼쳐 인권 단체들의 비판을 받은 바 있습니다.튀르키예는 지난 2024년 이스라엘의 공격으로 사망한 하마스 지도자 이스마일 하니예를 애도하는 사용자들을 검열했다는 이유로 인스타그램 접근을 일주일 동안 차단했습니다.지난주에는 법원이 성소수자(LGBT) 선전과 관련됐다고 판단한 뉴스 웹사이트와 소셜미디어 계정을 차단하기도 했습니다.국제 인권 단체 프리덤하우스는 지난 2025년 튀르키예의 인터넷 환경이 자유롭지 않다고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)