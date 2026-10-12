한국 U-17 여자 축구, 3전 전승으로 아시안컵 본선 진출

▲ 2027 AFC U-17 여자 아시안컵 본선 진출을 이룬 한국 대표팀

우리나라가 2027 아시아축구연맹(AFC) 17세 이하(U-17) 여자 아시안컵 예선에서 3전 전승을 거두고 무난히 본선 출전권을 손에 넣었습니다.한국 16세 이하(U-16) 여자 축구대표팀은 타지키스탄 두샨베의 투르순조다 센트럴 스타디움에서 열린 2027 AFC U-17 여자 아시안컵 예선 A조 3차전에서 요르단에 9대 0으로 크게 이겼습니다.최전방 공격수 조안이 해트트릭을 달성하는 등 여섯 명이 골 잔치에 가세해 요르단을 가볍게 눌렀습니다.이다영 대한축구협회 전임지도자가 이끄는 우리 대표팀은 아랍에미리트(UAE)를 16대 0으로 대파하고 개최국 타지키스탄을 6대 0으로 꺾은 데 이어 요르단까지 물리치고 3전 전승 조 1위를 차지하고 본선 진출을 이뤘습니다.3경기에서 31골을 넣고 한 골도 내주지 않았습니다.이번 대회에는 총 30개 팀이 참가했으며 8개 조로 나뉘어 예선을 치러 각 조 1위 8개 팀이 본선에 진출합니다.여기에 올해 아시안컵 본선 4강에 들었던 4개 팀(북한, 일본, 호주, 중국)을 더해 총 12개 팀이 내년 4월 중국에서 열리는 U-17 여자 아시안컵 본선 무대에 오릅니다.아시안컵 본선에서 4위 안에 들면 2027 국제축구연맹(FIFA) U-17 여자 월드컵 출전권을 손에 넣습니다.우리나라는 지난 5월 열린 아시안컵 본선에서는 8강에서 탈락해 올해 월드컵 본선 진출에는 실패했습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)