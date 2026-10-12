"국장 탈출은 지능 순"… 너도나도 '우르르' 떠났다

개인투자자들이 올 하반기 국내 주식을 팔고 미국 주식을 주로 사들인 것으로 나타났습니다.



한국거래소와 한국예탁결제원에 따르면 지난 7월부터 9월까지 개인은 유가증권시장에서 5조 5902억 원을 순매도했습니다.



7월과 8월에는 매수 우위였지만, 9월 한 달에만 무려 14조 1천970억 원을 팔아치운 것으로 드러났습니다.



반면 같은 기간 미국 증시는 석 달 연속 매수세가 이어졌습니다.



7월에서 9월 동안 개인투자자들은 미국 증시에서 76억 3천224만 달러, 우리돈으로 10조 1천468억원을 순매수했습니다.



국내 주식을 14조 넘게 팔아치운 9월에도 미국 주식은 10억 128만 달러어치 사들였습니다.



상반기엔 미국 증시보다 국내 증시의 매수세가 압도적이었습니다.



1월부터 6월까지 개인은 코스피에서 99조 1천737억 원을 순매수했는데, 이는 같은 기간 미국 주식 순매수액 13조 2천228억 원의 7배가 넘습니다.



상황이 이렇게 바뀐 건 최근 계속되는 국내 증시 부진 때문입니다.



코스피는 6월 22일 9114.55로 사상 최고치를 찍은 뒤 7월 7천선 밑으로 떨어졌고 지난 8일에는 6625.93으로 장을 마감했습니다.



고점 대비 20% 넘게 떨어진 셈인데, 반면 미국 증시는 AI발 훈풍에 사상 최고치를 잇달아 경신하면서 자금 이탈이 두드러진 겁니다.



원화 강세도 한몫 했는데, 상반기 1천5백 원을 웃돌던 원달러 환율이 이제는 1천3백 원대 중반까지 내려와 상대적으로 미국 주식 매수 부담이 크게 줄어들었기 때문입니다.



이런 영향들로 국내 투자자의 미국 주식 보관액은 4개월 만에 2천억 달러를 넘어선 거로 나타났습니다.



증권가에선 고성장 산업인 AI 밸류체인으로 자금이 이동중이라며 당분간 신흥국보다는 선진국, 특히 미국 AI 밸류체인으로 자산이 몰릴 것으로 전망했습니다.



(취재 : 이호건 / 영상편집 : 서병욱 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)

