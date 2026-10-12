'무명전설' 3위 장한별, 오늘(12일) 신곡 '미야' 발매…'아모르파티' 작사가 참여

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가수 장한별이 5개월 만에 신곡을 낸다.장한별은 12일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 '미야(Miya)'를 발표한다. 지난 5월 MBN '무명전설' 히트곡 미션에서 부른 '그대는 나의 별이오' 이후 약 5개월 만의 신곡이다.'미야'는 발라드 곡이다. 제목은 은미, 영미처럼 주변에서 흔히 볼 수 있는 이름의 끝 글자 '미'를 다정하게 부르는 표현에서 따왔다.이번 곡에는 작사가 이건우, 작곡가 김선민, 최재은이 프로젝트 팀 '마술피리'로 함께 참여했다. 이건우는 '종이학', '아모르파티' 등의 가사를 썼고, 김선민은 마로니에의 '칵테일 사랑'을 작곡했다.장한별은 최근 자신의 SNS에 "저에게 정말 소중하고 아끼는 곡이라 여러분께 들려드릴 생각에 벌써부터 설레고 기대가 된다"며 "'미야'가 여러분의 마음에도 오래 머무는 노래가 됐으면 좋겠다. 은하수(팬덤명) 여러분도 많이 기대해 주시고, 공개되는 날 함께 들어달라"고 적었다.'미야' 무대는 오는 31일과 다음 달 1일 서울 세종대학교 대양홀에서 열리는 장한별의 데뷔 첫 단독 콘서트 'THE STAR IS BORN'(더 스타 이즈 본)에서 처음 공개된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)