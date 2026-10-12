김준수·신성록 출연 뮤지컬 '드라큘라', 폐막 앞두고 헌혈증 1000장 기부

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뮤지컬 '드라큘라'가 관객과 배우, 스태프가 헌혈 캠페인으로 모은 헌혈증 1000장을 소아암 어린이들을 위해 기부했다.제작사 오디컴퍼니는 한마음혈액원과 함께 헌혈증 1000장을 한국백혈병어린이재단에 전달했다고 밝혔다. 기부된 헌혈증은 항암치료 과정에서 수혈이 필요한 소아암 어린이들에게 쓰인다.'드라큘라'의 헌혈 캠페인은 2021년 처음 시작됐다. 작품을 상징하는 소재인 '피'에서 착안해, 코로나19 장기화로 혈액 수급난이 이어지던 시기에 기획됐다. 지난 10주년 시즌(2023~2024년)에는 2021년부터 모은 헌혈증을 포함해 1000장을 한국혈액암협회에 기부했다. 올해로 세 번째 캠페인이다.이번 시즌 제작사는 지난 8월 헌혈에 참여한 관객들에게 캠페인용으로 특별 제작한 '드라큘라' 아크릴 카라비너와, 드라큘라 역을 맡은 신성록, 김준수, 전동석, 고은성의 친필 메시지가 담긴 포토카드 4종 세트를 선물했다. 헌혈증을 기부한 관객에게는 공연 할인과 초대 이벤트를 제공했다.'드라큘라'는 브램 스토커의 동명 소설을 원작으로, 400년 넘게 한 여인만을 사랑한 드라큘라 백작의 이야기를 그린 뮤지컬이다.'드라큘라'는 서울 LG아트센터 서울 LG SIGNATURE 홀에서 공연 중이며, 오는 18일 막을 내린다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)