영 총리 "러시아, 2016년 브렉시트 국민투표에 개입했다"

▲ 앤디 버넘 영국 총리

앤디 버넘 영국 총리가 2016년 브렉시트(영국의 EU 탈퇴) 국민투표에 러시아가 개입했다면서, 프랑스와 독일에서도 비슷한 활동이 이뤄지고 있다고 주장했습니다.현지시간 11일 영국 BBC 방송에 따르면 버넘 총리는 정치 팟캐스트 '더 레스트 이즈 폴리틱스'(The Rest is Politics)에 출연해 이같이 밝혔습니다.그는 총리 취임 후 브렉시트 국민투표에 러시아가 개입했을 가능성에 관해 확인해본 결과 "개입이 있었다는 명확한 답변을 받았다"고 말했습니다.이어 "사실 우리는 이 문제에 지나치게 수세적으로 대응해왔다고 생각한다"며 "해외에서 정치적 절차를 방해하려는 시도가 어느 정도로 이뤄지는지 국민에게 충분히 알리지 못했다"고 덧붙였습니다.다만 버넘 총리는 어떤 기관으로부터 답변을 받았는지, 러시아가 어떤 방식으로 개입했는지, 실제 국민투표 결과에 영향을 미쳤는지 등에 대해서는 구체적으로 설명하지 않았습니다.영국 총리가 브렉시트 국민투표에 러시아가 개입했다고 공개적으로 밝힌 것은 이번이 처음이라고 BBC는 설명했습니다.이 같은 총리의 발언을 두고 브렉시트 찬성 단체 '브리튼 언바운드'는 "2016년 영국 국민이 내린 결정의 정당성을 훼손하려는 조잡한 시도"라고 비판했습니다.단체는 외국의 영국 선거 개입은 "명백히 용납할 수 없는 일"이라면서도 "러시아의 개입이 2016년 국민투표 결과에 영향을 미쳤다고 믿을 만한 타당한 근거는 없다"고 주장했습니다.버넘 총리는 이와 함께 최근 독일 방문 때 프리드리히 메르츠 독일 총리와 러시아의 개입 문제를 논의했다고 밝혔습니다.그는 "러시아에서 비롯된 허위·조작 정보가 독일 정치에 유입되는 것은 분명하다"고 말했습니다.그러면서 "이러한 사실을 지금 명확히 공식화하는 것이 중요하다"며 "독일과 프랑스 유권자들이 일부 정치적 움직임이 우리의 적국, 즉 러시아에 의해 조장되고 있다는 사실을 이해하는 데 도움이 될 것"이라고 했습니다.버넘 총리의 이번 발언 이전에도 영국 정치권에서는 러시아가 영국 정치에 영향력을 행사하려 한다는 경고가 나왔었습니다.2020년 영국 의회 정보안보위원회(ISC)는 영국의 선거와 브렉시트 국민투표에 대한 러시아의 개입 가능성을 조사한 보고서를 발표했습니다.당시 보고서는 러시아가 브렉시트 국민투표에 개입했는지에 대해 확정적인 결론을 내리지 않았지만, 영국 정부와 정보기관이 관련 위협을 충분히 평가하지 못했다고 비판했습니다.(사진=게티이미지)