'13명 사망' 하루 만에 또 피격…외교부 "출국 권고"

<앵커>



친이란 후티 반군의 공격으로 13명이 사망한 지 하루 만에 사우디아라비아 리야드의 국제공항이 또다시 공격을 받아서 12명의 사상자가 발생했습니다. 간접 지원만 해 왔던 미국은 군사개입 가능성을 내비쳤습니다.



유덕기 기자의 보도입니다.



<기자>



현지 시간 11일, 정체불명의 발사체가 사우디아라비아의 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항 제4터미널을 타격해 파키스탄 국적자 1명이 숨지고 11명이 다쳤습니다.



친이란 후티 반군의 미사일 공격으로 13명이 사망하고 300여 명이 다친 참사가 발생한 지 불과 하루 만입니다.



사우디연합군은 공항 피격 이외에도 사우디 방공망이 공항 인근 상공에서 순항 미사일 1발을 요격했다고 밝혔습니다.



[사우디아라비아 국영방송 : 민간항공청은 리야드의 킹 칼리드 국제공항이 또 한 번의 공격 표적이 됐다고 발표했습니다. 이번 공격으로 부상자가 발생했으며….]



리야드 중심부와 북부 도심에서는 강력한 연쇄 폭발음이 최소 두 차례 감지된 걸로 알려졌습니다.



사우디 당국은 리야드 공항 운영을 전면 중단하고 오는 목요일까지 리야드 내 학교 대면 수업도 모두 중단, 원격 수업으로 긴급 전환했습니다.



이처럼 사우디 방공망이 잇따라 뚫리고 전날 공습에서는 미국인 사망자까지 발생하자, 공습 정보 제공 등 간접 지원만 해 왔던 미국은 군사개입 가능성을 내비쳤습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (현지시간 10일) : (사우디의 보복 공습에 동참할지 결정하셨습니까?) 동참할 수도 있습니다. 검토해 볼 겁니다. (언제쯤 결정하십니까?) 방금 이번 공격 소식을 접했습니다. 조만간 결정을 내릴 것입니다. 우리는 매우 신속하게 움직입니다.]



중동 지역 정세 악화에 외교부는 조현 장관 주재로 합동 상황 점검 회의를 열고 어젯밤 10시부로 사우디아라비아 전역에 대한 여행경보를 3단계인 출국 권고로 상향 조정했습니다.



(영상편집 : 박춘배)