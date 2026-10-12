하루 8시간 53분 접속…"회포 풀려고" 근무 중 '스타'

▲ 스타크래프트 자료화면

국가 정보보호 및 사이버안보 전문 정부출연연구기관 직원들이 근무 시간에 단체로 '스타크래프트' 게임을 하다가 적발돼 징계를 받았습니다.오늘(12일) 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 황정아 의원이 공개한 자료에 따르면, 국가보안기술연구소(국보연) 직원 5명이 근무 시간에 스타크래프트 게임서버 '배틀넷'에 최대 90시간 이상 접속했다가 견책 처분을 받았습니다.사이버안보훈련센터 소속인 이들은 관리자가 휴가나 출장으로 자리를 비운 틈을 타 외부 교육용 회선이나 내부 로컬망으로 게임서버에 접속했으며, 한 직원은 하루 접속 시간이 8시간 53분에 달했습니다.사이버안보훈련센터는 대전 유성구 본원과 떨어진 인근 건물에 별도로 자리 잡고 있다는 점도 악용해 2024년 9월부터 12월까지 반복해 접속한 것으로 보입니다.내부 제보로 덜미가 잡힌 이들은 행사 뒤 회포를 풀기 위해 접속했다고 진술하면서, 다만 게임서버에 접속한 시간 내내 실제 게임을 한 것은 아니라고 해명했습니다.국보연은 게임서버 접속 시간만큼 개인 연차 유급휴가를 차감했으며, 연차가 부족한 직원은 급여에서 차감했다고 설명했습니다.국보연은 접속 시간이 가장 길고 육아휴직 부정 사용 등 다른 문제도 적발된 직원에 대해서는 감봉이 필요하다고 판단했으면서도, 과거 국가과학기술연구회 이사장 표창 수상 이력을 감안해 가장 낮은 수준인 견책으로 징계를 낮췄습니다.국보연은 관리 미흡을 인정하고 "교육용 회선을 모두 중앙관리 방식으로 통합했고 모든 사용 기록을 모니터링하며 게임 등 비업무 사이트에 대한 접속 차단을 시행하고 있다"고 밝혔습니다.황정아 의원은 "국가 사이버안보를 지켜야 할 직원들이 관리자 부재를 틈타 게임서버에 반복 접속한 것은 심각한 기강 해이"라며 "과거 표창을 이유로 견책으로 낮춘 것은 국민 눈높이에 맞지 않는 솜방망이 징계"라고 비판했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)