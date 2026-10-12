경기교육청, '독감 출근 교사 사망' 유치원 원장에 정직 2개월

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▲ 고인이 생전 지인과 나눈 카카오톡 대화

경기 부천의 한 사립유치원 교사가 독감으로 고열에 시달리면서도 계속 출근하다가 사망한 것과 관련해 해당 유치원장이 중징계인 정직 처분을 받은 것으로 확인됐습니다.12일 국회 교육위원회 소속 조국혁신당 강경숙 의원이 교육부로부터 받은 자료에 따르면 경기도교육청은 지난 8월 징계위원회를 열고 숨진 20대 교사가 다닌 유치원 원장 A 씨에 대해 정직 2개월을 의결했습니다.교육 당국은 숨진 교사 B 씨의 사직원을 위조·행사하고 복무 관리 업무 조치를 소홀히 한 A 씨의 행위가 국가공무원법 제58조인 성실 의무를 위반한 것으로 판단했습니다.앞서 부천교육지원청은 A 씨에 대해 감사를 벌인 뒤 경기도교육청에 중징계를 요구했습니다.강경숙 의원은 "고인은 39.8도의 고열로 살인적인 고통 속에도 출근하며 억울하게 사망했는데, 솜방망이 처벌에 그쳤다"며 "교육 당국은 특별감사를 다시 실시하고 재발 방지 시스템을 확고하게 마련해야 한다"고 말했습니다.이와 별도로 A 씨는 사문서 위조·행사 혐의로 지난 8월 불구속 기소됐습니다.공소청(당시 검찰)은 지난달 15일 열린 결심 공판에서 A 씨에게 징역 6개월을 구형했습니다.1심 선고 공판은 오는 29일 인천지법 부천지원에서 열릴 예정입니다 A 씨는 B 씨의 사직서를 위조해 부천교육지원청에 제출한 혐의를 받고 있습니다.이 사직서에 작성된 사직일은 B 씨가 숨지기 나흘 전인 지난 2월 10일로, 당시 B 씨는 중환자실에 있어 사직서를 작성할 수 없는 상태였던 것으로 파악됐습니다.B 씨는 지난 1월 27일 B형 독감 판정을 받은 이후에도 사흘간 출근했고, 이후 증상이 악화해 병원에서 치료받다가 지난 2월 14일 숨졌습니다.(사진=전국교직원노동조합 제공, 연합뉴스)