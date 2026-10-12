추미애 취임 100일…경기 산하기관 8곳 '수장 공백'

▲ 추미애 경기도지사

추미애 경기도지사가 취임 100일을 맞았으나 경기도 산하 공공기관 28곳 가운데 8곳의 기관장이 공석인 것으로 나타났습니다.12일 경기도에 따르면 김민철 경기도시장상권진흥원장이 전날인 7일 2년 임기를 마치고 퇴임했습니다.앞서 추 지사 취임 한 달 만인 지난 8월에는 강성천 경기연구원장, 김혜순 경기도여성가족재단 대표이사, 김혜애 경기환경에너지진흥원장 등 3명의 산하기관장이 차례로 그만뒀습니다.김동연 전 지사 시절 취임한 이들은 모두 임기가 남은 상태에서 사퇴했습니다.강 전 경기연구원장의 경우 임기(3년)를 절반 가까이 남겨둔 상태였으나, '새 도지사 취임에 따라 기관장도 새 기조에 맞춰야 하지 않겠느냐'고 사의를 표명한 것으로 알려졌습니다.경기평택항만공사, 경기관광공사, 경기도평생교육진흥원, 코리아경기도주식회사 등 4개 산하기관장도 임기 만료나 지방선거 출마 등의 이유로 추 지사 취임 이전에 사임해 공석 상태가 이어지고 있습니다.이들 8개 산하기관장에 이어 윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사와 안혜영 경기도사회서비스원장도 11월과 12월 각각 임기를 마무리하게 됩니다.경기도 산하기관장 대부분은 도의회 인사청문회도 거쳐야 해 공모 절차까지 감안하면 새 기관장 임명에 수개월이 소요됩니다.경기도 관계자는 "공석인 산하기관장에 대해 공모 일정이 잡힌 곳은 아직 없다"며 "경영 공백에 대한 우려도 나오고 있는데 급선무인 재정 위기 극복과 조직 개편 등이 어느 정도 마무리된 뒤 공모 절차를 진행할 것으로 전망한다"고 말했습니다.