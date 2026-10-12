월드태권도 그랑프리 여자 49㎏급 김향기 은메달

▲ 김향기(왼쪽)의 결승전 경기 장면

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한국 여자 태권도 경량급의 차세대 기대주 김향기(한국체대)가 월드태권도 그랑프리에서 은메달을 수확했습니다.김향기는 11일(현지시간) 프랑스 파리 인근 르발루아페레의 팔레 데 스포르 마르셀 세르당에서 열린 2026 월드태권도 그랑프리 시리즈 마지막 날 여자 49㎏급 결승에서 중국 마징웨에게 라운드 점수 1대 2(2-2 우세승, 4-4 우세패, 0-3)로 역전패해 은메달을 획득했습니다.1, 2라운드 모두 동점에서 우세 판정으로 승부가 갈릴만큼 한 치 양보 없는 대결이 펼쳐졌고, 마지막 3라운드에서 상대의 머리 공격에 먼저 3점을 허용한 김향기가 좀처럼 공격 기회를 만들지 못하면서 결국 역전패를 당했습니다.김향기는 올해 5월 몽골 울란바타르에서 열린 아시아태권도선수권대회에서 성인 국제무대 첫 우승을 차지한 유망주입니다.올해 첫 그랑프리 시리즈였던 로마 대회에서도 동메달을 획득하더니 세 번째 출전 대회인 이번 파리 그랑프리에서 처음으로 결승까지 진출했습니다.한편, 같은 체급에 출전한 이예지(제물포구청)는 8강에서 탈락했습니다.우리 대표팀은 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 1개로 사흘간 치러진 이번 대회를 마무리했습니다.여자부에서는 김향기가 유일한 메달리스트입니다.(사진=세계태권도연맹 제공, 연합뉴스)