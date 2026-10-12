'차세대 스타' 정수빈, 데뷔 4년 만에 LPBA 우승

▲ 우승 트로피에 입맞춤하는 정수빈

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여자 프로당구 LPBA의 차세대 스타 정수빈(NH농협카드)이 데뷔 4년 만에 생애 첫 우승 트로피를 들어 올렸습니다.정수빈은 11일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026-2027시즌 4차 투어 크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 결승전에서 통산 6회 우승을 노리던 이미래(하이원리조트)를 세트스코어 4대 2(11-1 11-10 10-11 11-7 8-11 11-5)로 꺾고 정상에 올랐습니다.2022-2023시즌 3차 투어로 데뷔한 정수빈은 4년 1개월 만에 프로 첫 우승의 감격을 누렸습니다.지난 시즌 9차 투어 결승에서 맛본 준우승의 아쉬움을 털어낸 정수빈은 우승 상금 4천만 원을 챙기며 시즌 랭킹을 종전 25위에서 3위로 대폭 끌어올렸습니다.반면 이미래는 정수빈의 거센 돌풍에 막혀 통산 6번째 우승 문턱에서 발길을 돌렸습니다.결승전 초반부터 정수빈이 매서운 공격력으로 기선을 제압했습니다.1세트 3이닝에 뱅크샷 2개를 앞세워 8점을 몰아치는 등 단 4이닝 만에 11대 1로 기선을 잡았습니다.이어 2세트에서도 9이닝 역전 득점에 힘입어 11대 10으로 신승, 세트스코어 2대 0으로 치고 나갔습니다.3세트를 10대 11로 내준 정수빈은 4세트를 11대 7로 따내며 승기를 굳혔습니다.이미래가 5세트를 11대 8로 만회하며 턱밑까지 추격했지만, 정수빈은 6세트 초반 8대 1로 크게 달아난 뒤 10이닝에서 옆 돌리기로 11점째를 채워 승부에 마침표를 찍었습니다.정수빈은 숙명여대 통계학과에 재학 중이던 당시 친구를 대신해 당구장 아르바이트를 하러 갔다가 처음 당구와 연을 맺었습니다.정수빈은 "처음 당구를 시작했을 땐 아무것도 몰라 막막했고 '내가 과연 높은 곳까지 갈 수 있을까'라는 생각도 들었다. 이런 순간을 기대하며 더 열심히 연습했다"면서 "우승했지만, 아직 부족한 점이 너무나 많다. 계속 기초를 탄탄히 다지겠다"고 소감을 밝혔습니다.한 경기 최고 애버리지를 기록한 선수에게 주는 '웰컴톱랭킹'(200만 원)은 128강에서 애버리지 2.500을 찍은 하윤정이 차지했습니다.대회 마지막 날인 12일에는 남자부(PBA) 준결승과 결승전이 이어집니다.낮 12시 30분 다비드 마르티네스(스페인·크라운해태)-조건휘(웰컴저축은행), 오후 3시 30분 응우옌꾸옥응우옌(베트남·하나카드)-노종현이 결승행을 다투며, 승자들은 오후 9시 우승 상금 1억 원을 걸고 격돌합니다.(사진=PBA 제공, 연합뉴스)