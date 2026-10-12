"작년 한은 인수 위조지폐 9천700장…SNS엔 버젓이 판매글"

▲ 위조지폐 (자료사진)

지난해 한국은행이 수사기관에서 넘겨받은 위·변조지폐가 1만 장에 육박한 것으로 나타났습니다.국회 재정경제위원회 소속 국민의힘 안상훈 의원이 오늘(12일) 한국은행에서 받은 자료에 따르면, 한은이 지난해 수사기관으로부터 인수한 위·변조지폐 물량은 총 9천716장으로 2024년(483장)의 약 20배에 달했습니다.금액으로는 4억 7천664만 5천 원으로 2024년(463만 원)의 100배를 웃돌았습니다.위·변조지폐 인수 물량은 2021년 662장에서 2022년 68장으로 줄었고 2023년에도 98장에 그쳤습니다.그러다 2024년 483장으로 늘어난 데 이어 지난해 1만 장 가까이에 달했습니다.특히 지난해 인수한 위·변조지폐 가운데 5만 원권이 9천488장으로 전체의 97.7%를 차지했습니다.지난해 5만 원권 인수 물량이 크게 늘어난 것은 대규모 위폐 제조 사건 때문으로 분석됩니다.2024년 9월 충남 아산에서는 컬러프린터로 5만 원권 위조지폐 9천188장(4억 5천940만 원 상당)을 만들어 가상자산과 바꾸려던 일당이 적발됐습니다.이런 가운데 SNS에서는 여전히 위조지폐 판매 게시글이 버젓이 올라오고 있습니다.의원실이 지난 6∼8일 SNS를 모니터링한 결과, 위조지폐 판매 게시글 10여 건이 포착됐으며, 게시글에는 '위폐 최다물량', '24시간 영업 중' 등 노골적인 판매 홍보 문구까지 등장했습니다.의원실은 게시물에 적힌 텔레그램, 카카오톡 계정으로 연락하면 판매자와 연결돼 누구나 클릭 몇 번으로 위조지폐 구매를 시도할 수 있는 구조였다고 밝혔습니다.하지만 위폐 모니터링을 맡은 한국은행의 대책은 위폐 식별 요령을 안내하는 수준에 머물러 있으며, 최근 내놓은 대책도 '알기 쉬운 위조지폐 확인법' 앱 개편이었다고 안 의원은 지적했습니다.한국은행은 지난해 약 3천만 원을 들여 앱을 전면 개편했으나, 큰 글씨 기능과 FAQ 메뉴 등 몇 가지가 추가됐을 뿐 크게 달라지지 않았고, 개편 후 1년간 활성이용자(MAU) 수는 하루 평균 7명꼴로 파악됐습니다.이 앱에는 개발 이후 약 1억 원이 들어갔고, 해마다 수백만 원이 유지비로 들어갑니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)