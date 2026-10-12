"여기가 명당이래"…부캉이 출몰정보 꿰고 온 방문객들

▲ 한글날 연휴 마지막 날 부캉이 보러 친수공원 찾은 사람들

한글날 연휴 마지막 날인 어제(11일) 오전 부산역과 북항 친수공원을 잇는 공중 보행로에서 젊은 여성 두 명이 친수공원 쪽으로 걸으며 '명당' 얘기를 하고 있었습니다.24일째 친수공원 인공 수로에 체류 중인 상어 '부캉이'를 가장 잘 볼 수 있는 장소가 어디인지 미리 꼼꼼히 파악하고 찾아온 방문객들입니다.부캉이의 체류가 길어지면서 출몰 패턴에 관한 정보도 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 공유되고 있습니다.부캉이의 출몰 정보를 제보로 공유하는 웹 서비스도 등장했습니다.수로변에서 부캉이를 기다리던 60대 여성은 마치 관광 가이드처럼 주변 사람에게 부캉이의 출몰 패턴에 관해 설명하고 있었습니다.그는 "여기쯤까지 왔다가 이렇게 돌아간다"며 손가락으로 수로를 가리켜 보였습니다.옆에 있던 사람은 "아침부터 오후 2시쯤까지는 이 근처에서 주로 나오더라"고 했습니다.이날도 친수공원은 부캉이를 보러 온 방문객들로 아침부터 붐볐습니다.지난 추석 연휴만 해도 방문객들은 양쪽 수로변과 그 위로 설치된 제4 보도교, 제5 보도교까지 가득 메웠지만, 이날은 부산역 쪽 수로변에 몰려 있었습니다.이 또한 부캉이의 출몰 정보를 미리 파악하고 온 사람이 그만큼 많다는 것을 보여주는 듯했습니다.부캉이를 여러 번 목격한 'N차 관람객'도 많았습니다.15분쯤 수로변에 서 있으니 누군가가 "저기 온다, 온다!"고 외쳤습니다.주변 사람들은 기다렸다는 듯 너도나도 휴대전화를 꺼내 들고 카메라 앱을 켰습니다.난간 바로 밑은 물이었습니다."핸드폰 안 떨어뜨리게 조심해"라고 서로 주의를 주기도 했습니다.부캉이는 등지느러미를 수면 위로 삐죽이 내밀고 난간 아래를 스치듯 지나갔습니다.등이 시커먼 3ｍ짜리 대형 상어가 발밑을 지나가는 듯한 느낌은 짜릿했습니다.부캉이가 지나가자 아이들은 부캉이를 좀 더 보려고 그쪽으로 달려갔습니다.친수공원의 '회전율'은 꽤 빠른 느낌이었습니다.방문객은 부캉이를 보거나 카메라로 찍고 나면 대체로 발길을 돌리는 모습이었고, 부캉이를 보러 오는 사람의 발길도 끊이지 않았습니다.이번 한글날 연휴에도 부캉이를 구경하러 하루 5만∼10만 명이 친수공원을 찾고 있었습니다.부캉이가 처음 발견된 지난달 18일 이후 누적 방문객은 약 130만 명에 달합니다.인파가 끊이지 않자 관계 당국은 친수공원 계단과 잔디 등 곳곳에 테이프를 붙여 출입을 통제했습니다.안전사고를 막기 위한 조치지만, 다소 어수선한 느낌은 지울 수 없었습니다.부캉이는 당국의 두 차례 구조작업에도 수로를 떠나지 않고 장기 체류 중입니다.최근에는 단단한 물체에 긁힌 듯한 상처가 주둥이에서 발견돼 우려를 낳고 있습니다.당국은 부캉이가 수온이 떨어지면 스스로 바다로 돌아갈 수 있다고 보고 건강 상태를 모니터링하고 있습니다.(사진=연합뉴스)