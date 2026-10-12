김성한 전 해태 타이거즈 선수 조형물 또 파손돼…경찰 수사

▲ 11일 오전 전남광주 북구 용봉동 패션의거리 인근 인도에 설치된 김성한 전 프로야구 해태 타이거즈 선수의 조형물이 파손돼 있다.

전남광주 북구 한 인도에 세워진 야구선수를 기념하는 조형물이 파손돼 경찰이 수사에 나섰습니다.어제(11일) 광주 북부경찰서와 용봉패션의거리상인회에 따르면, 전날 오전 3시 40분 북구 용봉패션의거리 인근 인도에 설치된 김성한 전 프로야구 해태 타이거즈 선수의 조형물이 파손됐습니다.조형물은 무릎 윗부분이 통째로 동강 난 상태로, 목격자 신고로 출동한 경찰에 의해 임시로 수거됐습니다.상인회가 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인한 결과 당일 승용차 조수석에서 내린 한 남성이 조형물로 다가가는 모습이 담겼습니다.파손하는 모습이 촬영되지는 않았지만, 이 남성은 "술에 취해 자신이 파손했다"는 취지로 북구청 당직실에 자진 신고했습니다.경찰은 이 남성의 신원과 정확한 사건 경위 등을 조사하고 있습니다.패션의거리 사업을 추진하면서 2020년 북구가 설치한 이 조형물은 2023년 5월, 2024년 10월 취객 등에 의해 야구 방망이 부분이 각각 훼손됐다가 고쳐지기도 했습니다.(사진=전남광주통합특별시 북구 제공, 연합뉴스)