정의당, '박원순 일화 소개' 이 대통령에 "성폭력 가해자 미화"

▲ 이재명 대통령

정의당은 11일 SNS를 통해 고(故) 박원순 전 서울시장과의 일화를 소개한 이재명 대통령을 향해 "명백한 2차 가해"라며 비판했습니다.정의당 김나율 대변인은 이날 논평에서 "대한민국 최고 권력자가 공개적으로 가해자를 기리는 명백한 2차 가해에 분노가 치민다"며 이같이 지적했습니다.김 대변인은 "자신의 SNS 소통 방식을 정당화하기 위해 권력형 성폭력 가해자까지 미화하는 대통령의 모습을 전 국민이 목격했다"며 "본인의 소통방식을 변호하는 데에 성폭력 피해자의 존엄을 희생시키지 마십시오"라고 말했습니다.그러면서 "박 전 시장의 권력형 성범죄는 국가인권위원회 조사와 법원의 판단을 통해 확인된 사안"이라며 "박원순을 추억하는 동안 그의 권력형 성폭력 사건 피해자는 생각나지 않았나"라고 반문했습니다.이어 "해당 발언을 철회하고 본인이 저지를 2차 가해에 대해 피해자에게 고개 숙여 사과하십시오"라고 촉구했습니다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 과거 박 전 시장과 SNS에서 폭언과 욕설 댓글에 대한 대응 방안을 논의한 일화를 소개하며 "제게 소통과 그 수단인 SNS의 중요성을 일깨워주신 분"이라고 회고한 바 있습니다.