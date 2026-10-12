남해 바닷속 들여다보니…사라지는 '바다 숲'

<앵커>



최근 기후변화로 수온이 상승하면서 바닷속 풍경이 크게 바뀌고 있습니다. 한때 제주 바다에서나 보이던 물고기들이 이제 남해까지 올라왔고, 바다 숲은 점점 사라지고 있습니다.



장선이 기자입니다.



<기자>



전남 여수에서 뱃길로 2시간, 다도해해상국립공원 백도입니다.



작은 배를 타고 섬 가까이 접근했습니다.



백도 앞바다입니다. 출입이 통제돼 사람의 손이 거의 닿지 않은 곳인데, 수온이 오르면서 이곳에 사는 생물들도 바뀌고 있습니다.



전문 잠수팀이 수심 20m로 내려가 봤습니다.



부채처럼 펼쳐진 멸종위기종인 주황색 둔한진총산호, 한때 제주 바다에서나 보이던 연산호들이 눈에 띕니다.



[안중관/국립공원연구원 해양연구센터 박사 : 제주도에서만 생육이 보고되었던 큰수지맨드라미나 가시수지맨드라미, 실해송 같은 아열대성 연산호 종류가 상당히 많이 북상해 있습니다.]



연산호는 3년째 서식지를 확장하고 있습니다.



천연기념물인 긴가지해송도 보입니다.



긴가지해송은 바다의 아열대화를 보여주는 기후변화 지표종 가운데 하나입니다.



또 다른 기후변화 지표종인 노랑자리돔과 파랑돔, 거북복도 이번 조사에서 확인됐습니다.



수온 상승이 직접적인 원인입니다.



[김대원/국립공원공단 책임연구원 : 우리나라 주변 해수면 표면 온도는 지난 58년간 1.36도 정도 증가를 했는데, 전 세계 평균의 약 2.1배 정도로 굉장히 빠른 속도로 온난화가 진행되고 있습니다.]



백도는 지난 2014년 조사에서 남해 섬 11곳 가운데 해조류가 117종으로 가장 많이 확인된 섬입니다.



하지만 2024년에는 해조류가 97종으로 줄었습니다.



수온이 상승하면서 이른바 '바다 사막화'가 진행되고 해조류를 뜯어먹는 독가시치의 개체수까지 늘어, '바다 숲'이 사라지고 있다는 게 연구진의 분석입니다.



해조류 군락인 바다 숲은 1㎢당 337톤의 이산화탄소를 흡수합니다.



수온 상승이 지구 평균의 9배나 빠른 동해에서는 인공 바다 숲 조성이 진행되고 있는데, 한반도 남해의 바닷속 풍경도 빠르게 달라지고 있습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 박춘배, 화면제공 : 국립공원공단)